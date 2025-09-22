Unicaja impulsa su oferta para empresas y autónomos con una nueva línea multiproducto de financiación

Unicaja ha lanzado una nueva línea multiproducto con una clara orientación al cliente.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Unicaja refuerza su oferta para empresas y autónomos con el lanzamiento de una nueva línea multiproducto dirigida a los mismos que permite agrupar, bajo un único límite de riesgo y una sola póliza, distintos productos de financiación de circulante, optimizando y personalizando así la operativa financiera a corto de cada cliente.

Esta nueva línea se ha diseñado con una clara orientación al cliente, situando sus necesidades en el centro de la propuesta de valor.

De este modo, los clientes pueden beneficiarse de un importante ahorro de costes, una gestión más eficiente de las líneas de circulante y un acceso más sencillo a productos financieros clave para el día a día de sus negocios.

Entre las soluciones incluidas destacan servicios como confirming, préstamos para circulante, descuento y anticipo SEPA, así como toda la operativa de comercio internacional (financiaciones de importación, anticipos de exportación, emisión de créditos documentarios de importación y seguros de cambio). Todo ello dentro de una misma estructura contractual, lo que simplifica los procesos y mejora la experiencia de cliente.

Autónomos y pymes disponen, de esta forma, de una oferta integral orientada a la financiación y gestión eficiente de su capital circulante.

Atención especializada

Esta nueva oferta se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad, que pone el foco en la transformación digital, la innovación en productos y la mejora continua de la experiencia de cliente, especialmente en el segmento de pymes y autónomos.

Para Unicaja, estos profesionales son pilares fundamentales de su negocio, por lo que centra su esfuerzo activamente para ofrecerles herramientas que impulsen su crecimiento, modernización y competitividad.

Con esta iniciativa, Unicaja da un paso más para consolidarse como entidad de referencia para el segmento empresarial y contribuir así, con su apoyo, al desarrollo de autónomos, pymes y empresas en todo el territorio.

Ampliar Unicaja avanza en su estrategia de crecimiento en todo el territorio. Cuenta online sin comisiones para autónomos y bonificación por domiciliar recibos Unicaja ha lanzado una cuenta online dirigida a nuevos clientes autónomos, sin comisiones de mantenimiento ni administración y que permite beneficiarse de una bonificación del 1% del importe de los recibos domiciliados (agua, electricidad, telecomunicaciones y gas), hasta un límite de 100 euros anuales. Además, lleva asociada una tarjeta Visa Business Débito, igualmente gratuita, tanto en su emisión como en su mantenimiento. La contratación es 100% digital y está disponible a través de la web de Unicaja . Además, la cuenta incluye la exención de comisiones en transferencias realizadas a través del canal online o en cajero, ingreso de cheques nacionales en euros y recepción de avisos mediante SMS. Una banca más cercana y digital Unicaja avanza en su estrategia de crecimiento en todo el territorio, con foco en las personas y en autónomos y pymes (segmentos clave para su actividad), a través de una oferta de valor que combina simplicidad, innovación y cercanía. Consciente de la importancia del canal digital, Unicaja continúa evolucionando su plataforma tecnológica con el objetivo de mejorar la experiencia de cliente, ofreciendo, además, una app más intuitiva, segura y funcional. Con esta nueva cuenta, Unicaja reafirma su compromiso con los autónomos a través de soluciones financieras que impulsen su desarrollo y faciliten su operativa diaria.