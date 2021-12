Una víctima del ‘timo’ del Ingreso Mínimo Vital: “No tengo ingresos y ya me lo han rechazado 2 veces”

El 15 de marzo, en pleno ‘cerrojazo’, su madre dejó Madrid para vivir en Salamanca los meses de confinamiento ya que en la capital de España estaba sola. Sin ningún tipo de ingreso y su mujer trabajando horas sueltas, la única alternativa fue pedir el Ingreso Mínimo Vital el mismo día que entró en vigor. “Estuve esperando la resolución casi once meses. No teníamos ningún ingreso así que estábamos seguros que nos lo iban a conceder . La sorpresa fue que como mi madre vivía conmigo me dijeron que la denegaban porque no se podía acreditar un año en la misma unidad de convivencia”, detalla. En ese tiempo sin ingresos y con una hija de seis años, tuvo que acudir a Cáritas para las ayudas de alquiler a la vivienda, Cruz Roja para los cheques de comida pero también a Cajas Solidarias —entidad de reparto de alimentos— e incluso a las ayudas municipales para poder sobrevivir mes a mes”. ¿Malvivía? “Con la comida del Banco de Alimentos voy tirando con pasta, sardinas, tomate frito y las ayudas de las ONG. Pero llegamos con el agua al cuello todos los meses”, reconoce.

“Te tiras meses de espera y mientras la luz no para de subir y subir. Ya pago el doble que hace unos meses”

Tras denegarse la primera vez, volvió a intentarlo. En esta ocasión, previamente se había informado con técnicos de la Seguridad Social y no parecía que hubiera ningún problema. Pero, de nuevo la esperanza se esfumó por un error administrativo. “De nuevo lo volvían a denegar porque en nuestro lugar de residencia figuraban otras personas empadronadas que ya no vivían allí”, asume sobre una situación que se ha convertido en un bucle al que no ve solución. “Se lo están denegando a todo el mundo porque no hay unas reglas claras, ni unas explicaciones fijas. Para subsanarlo, te tiras de nuevo con meses de espera y mientras la luz no para de subir y subir. Ya pago el doble que hace unos meses y tratamos de ahorrar”. Su caso no es único. En los encuentros con Cáritas y los diferentes itinerarios formativos que realiza para tratar de lograr un empleo se encuentra con mucha gente en su misma situación. “Nos lo deniegan a todos”.

Las tarjetas de las ONG las destina íntegramente a pollo para asegurar que su familia pueda obtener al menos varias raciones de proteína diaria. “Es el producto más barato y con una niña de 6 años es necesario que la alimentación sea saludable”, reconoce.