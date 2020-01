Una unidad de fecundación in vitro, objetivo del nuevo Hospital de Salamanca

Desde Salamanca se quiere plantear a Sacyl -de cara al traslado al nuevo edificio- la posibilidad de abrir una Unidad de fecundación in vitro que alivie el colapso que ahora mismo existe en Valladolid: única provincia de la Región en la que se practica esta técnica por la seguridad social y donde se acumulan demoras de más de un año.

El servicio de Ginecología del Hospital ya propuso esta posibilidad hace dos años. La por entonces gerente, Cristina Granados, se mostró totalmente de acuerdo y trasladó la propuesta a la Consejería de Sanidad, pero no se recibió contestación oficial. Extraoficialmente sí se le explicó a los profesionales de Salamanca que “no era el momento de hacer cambios” durante esa legislatura.

Con el cambio de Consejería, y en vista de que Valladolid apenas da abasto para atender todos los casos de Castilla y León, los ginecólogos salmantinos entienden que puede ser una buena oportunidad para volver a presentar su programa. El proyecto ya está hecho -solo haría falta retocarlo- y requiere de una inversión en personal y material.

“Principalmente de personal porque el material no es costoso”, puntualiza la jefa de Ginecología, María José Doyague. Para poner en marcha en Salamanca la tercera Unidad de fecundación in vitro de Sacyl sería necesario incorporar a dos biólogos, 4 profesionales de Enfermería y 2 ginecólogos más para que la atención que ya se está prestando no se resienta. La puesta en marcha podría ser inmediata dado que el servicio de Ginecología ya cuenta con personal formado en técnicas de reproducción.