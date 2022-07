Una técnico en cuidados auxiliares de enfermería: “Encadenamos contratos de un día. Psicológicamente, es brutal”

La precariedad en los contratos en el Hospital no es nueva. Más de la mitad de la plantilla —incluidos aquellos profesionales no sanitarios— no tiene plaza en el Hospital. Más allá de lo que aparece en los contratos, la encadenación de ‘contratos basura’ provoca un impacto personal entre los profesionales.

Una técnico en cuidados auxiliares de enfermería del Hospital, que pretende mantener su nombre en el anonimato, traslada cómo ha enlazado desde contratos de un día hasta los de varios meses. “He tenido muchos contratos que te daban de alta un lunes para darte de baja el viernes, pero si por ejemplo cae el martes en festivo, el contrato era de un solo día”, narra sobre una situación que “psicológicamente es brutal”.

A lo largo de más de cuatro años ha tenido contratos de un mes, de días alternos y contratos que podrían denominarse de horas por su escasa duración. “Es una situación triste y precaria en la que estamos muchos compañeros de todo el Hospital”.

La temporalidad permanente obliga a estar “pendiente del teléfono” constantemente, sobre todo, en una profesión que consideran “infravalorada en el Hospital”. “Parece que somos las limpiaculos que se nos llamaba hace millones de años, pero nuestro trabajo va mucho más allá”, reconoce.

En este sentido, lamenta que las contrataciones que se realizan en la conocida como plantilla volante afecta mucho a los profesionales. “No conoces ni a los compañeros, ni a los pacientes porque cada día estás en un servicio y acabas psicológicamente destrozada. Personalmente, entré en esta profesión por el trato con el paciente y así es imposible”, reconoce sobre un sector que se considera “invisible” pero que califica como “imprescindible” para el desarrollo del Hospital. La vigilancia de la salud es vital en estos contratos, según señala, ya que al ser acuerdos para un tiempo límite concreto, una situación de baja puede perjudicar a las siguientes llamadas.

Considera que uno de los mayores perjuicios ha sido la situación de los ‘contratos covid’, en los que no se ha tenido en cuenta el trabajo realizado por muchos profesionales para la renovación.

Esta queja se hace extensiva a la mayoría de sectores que trabajan en el Hospital y especialmente en el ámbito de la Enfermería. Precisamente, que fuera una enfermera la que consiguiera el fallo del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que limitaba la temporalidad no fue casualidad. En algunos casos, el Colegio de Enfermería ha llegado a denunciar casos de décadas de interinidad.