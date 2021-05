Una salmantina, sin acceso a la Guardia Civil por llevar lentes intraoculares

“Es una discriminación total y absoluta”, afirma indignada la madre de la afectada que va a recurrir al Tribunal Supremo

María pasó el examen teórico, las pruebas físicas y las psicológicas y la excluyeron en el reconocimiento médico. Lo mismo le sucedió a una treintena de aspirantes que, como la joven salmantina, sienten que “es una discriminación total y absoluta”, y la madre de esta salmantina comenta molesta: “Si se admite el láser debería admitirse la operación con lente, que es más segura y con menos riesgos de cara a un futuro”.

El asunto está en manos de la justicia. Primero han recurrido al Contencioso-Administrativo, que ha dicho que no entra a valorar capacidades ya que el cuadro médico especifica que la valoración de las exclusiones debe hacerse de forma individual en función de la limitación que suponga para la realización del trabajo. Ahora María va a elevar su denuncia al Tribunal Supremo alegando que no padece ningún tipo de enfermedad ocular, sino que simplemente ha corregido un defecto de la visión con una operación segura, eficaz y reversible. “La Guardia Civil no deja claro qué es lo que permite y qué no en la refracción”, insiste la familia de la joven charra, motivo por el que aseguran que su hija siguió adelante con la oposición pese al cuadro médico de exclusiones, y señala que en el Ejército, “que son muchos más restrictivos, sin embargo, sí admiten estas lentes en el caso de la refracción”.

A punto de cumplirse dos años de la oposición, María no pierde la esperanza, aunque el tiempo corre en su contra, por lo que ha optado por prepararse otras oposiciones de la administración del Estado a la espera de que el juez le dé la razón.