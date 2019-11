Una salmantina denuncia que ha recibido una citación del Hospital para su padre fallecido hace 17 años

Una broma macabra. Esto es lo primero que pensó Raquel Álvarez cuando encontró una carta del Complejo Asistencial de Salamanca dirigida para su padre, fallecido hace diecisiete años. En el volante de la consulta remitido a J.L.A.R. se informa de que tiene programada una consulta en el servicio de Oftalmología para el próximo 19 de noviembre, a pesar de que murió en el año 2002, sin ningún problema relacionado con el servicio que enviaba una “cita al cielo”.

La primera reacción en la familia del difunto fue de sorpresa: “Pensábamos que sería para mi madre que lleva esperando una cita para rehabilitación de un brazo desde hace un año, pero no; era para mi padre. El impacto psicológico es fuerte después de tanto tiempo”. La carta llegó al hogar familiar situado en la capital salmantina el jueves, 31 de octubre y estaba fechado por el Complejo Asistencial de Salamanca dos días antes.

La segunda ya fue de indignación. “Tenemos cerradas todas las cuentas del banco, todos los lugares donde tenía registros, nos parece indignante que su historia siga abierta en la Seguridad Social. Cuando ocurre en unos meses e incluso en un año puedes pensar que es un error, pero 17 años después es una vergüenza”, lamenta. Y por último, reivindicativa por las largas listas de espera que acumulan estos servicios. “En algún sitio hay alguien que sigue en lista de espera, mientras que mi padre ha sido citado para noviembre”.

Otra de las reacciones más llamativas es que, según Álvarez, su padre no tenía problemas de visión por lo que no tenía ninguna cita pendiente en el servicio de Oftalmología antes de su fallecimiento. Ante este fallo macabro, la hija del fallecido presentará una reclamación en los próximos días ante Atención al Paciente para evitar que “los errores administrativos se repitan”. “No puede ser que se manden citas de volantes que no se han pedido mientras hay tanta gente esperando una consulta o una operación”, critica.

Más casos en el Hospital

El caso de citar a fallecidos ya ha trascendido más de una vez en el Hospital de Salamanca. El servicio de admisiones y citaciones ya se ha encontrado con malas reacciones de los familiares que llegan con el volante de la mano tras ser citados sus parientes difuntos. Otro de los casos más llamativos ocurrió hace una década cuando también en el servicio de Oftalmología se citó a una mujer en el año 2009 que había fallecido en el año 1989. La misiva llegaba a la antigua residencia de la fallecida y, como en el caso que se denuncia hoy, aludía a que la mujer tenía pendiente una consulta en el servicio del Virgen de la Vega.

En muchas ocasiones, estos fallos no tienen que ver tanto con el servicio que prestan los profesionales de Oftalmología con la confusión que se produce en el sistema informático por confusiones entre los nombres o no haber eliminado de la base de datos los registros de los fallecimientos.