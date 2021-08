Una presentación diferente para un modelo histórico

No todos los días sucede que uno de los modelos más reconocibles e históricos de Mercedes-Benz como lo es el Clase C recibe una actualización tan importante. El salto tecnológico del nuevo Clase C 2021 es tan grande que en Adarsa no se conformaban con realizar una presentación del nuevo modelo al uso. Por ello, el pasado jueves 29 de julio Adarsa presentó, en un innovador streaming en todas sus redes sociales, el nuevo Clase C de Mercedes-Benz.