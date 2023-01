Una polémica exposición de la Universidad de Salamanca ofrece al visitante “hacer su propio coño”

“Hace años que mi vulva dejó de llamarse así para ser mi coño, puede que sea vulgar o que lo que prime en él y en mí sea la naturalidad. Sí, coño, ya está, ya lo he dicho. Llevo repitiendo esa palabra, de forma consciente, una y otra vez los últimos cuatro años. La digo en sueños y despierta. Me encanta decirla porque se supone que no debo decirla, y cuanto más ‘formal’ sea el momento más disfruto pronunciándola. La digo porque creo que aquello que no nombramos no lo vemos, no lo reconocemos, no lo recordaremos. De lo que no hablamos no existe, y si lo apartamos solo a ciertos escenarios lo convertimos en un secreto, en algo íntimo como nos dicen todo el tiempo, y los secretos a menudo provocan vergüenza, miedo y tabús. La digo porque a pesar de sus infinitas connotaciones creo que es de todas la palabra más inclusiva. No digo vulva ni vagina, porque aunque a todas nos las enseñaron en el colegio no tenemos nada claro qué es lo que estas palabras significan, confundimos una con otra y casi siempre damos un mal uso de ellas. Lo personal es político y hablar claro puede ser un acto de resistencia”, explica la artista en un panel sobre la exposición.