Una pediatra y una cardióloga, en las ‘UCI del COVID’ en Salamanca: “La imagen del Hospital tan lleno parecía apocalíptica”

Sira celebra que “afortunadamente, en Salamanca no nos hemos llegado a ver en ese punto de que falten respiradores, pero nos hemos visto a punto y ahora parece que se estabiliza”. De cara al futuro le preocupan “todas la patologías no COVID a crónicos, por ejemplo, que no se han atendido como antes”.

Esas cuatro semanas “pesan”. “Te metes en una dinámica en la que parece que lleves meses”, asegura. Una experiencia intensa a la que se refiere repitiendo la palabra ‘compañeros’ pese a que está codo con codo con profesionales a los que antes ni conocía. “Así es. Todos ayudamos como podemos y yo puedo aportar cosas que manejamos desde el punto de vista cardiológico. Los anestesistas también lo pueden hacer por su mayor experiencia con la vía aérea... De verdad que cada uno está dando todo lo que tiene. El compañerismo es total y se logra una actitud muy positiva de trabajo”.

Confiesa que echa de menos “sus corazones” del día a día en el servicio de Cardiología, pero también sabe valorar que la situación te fuerza a aprender: “Cada día conocemos facetas nuevas de la enfermedad y sabemos actuar en función de eso”.

Los días pasan. Los turnos terminan... El asfixiante EPI queda en la basura, pero los recuerdos no se marchan. “Mentalmente es muy duro ya que intentas mantener una actitud positiva, pero muchos días te vas a casa con la sensación de no haber conseguido hacerlo mejor aún, de no llegar a todo lo que quisieras. Toca llorar porque este virus no entiende de edades, ni de familias. Son situaciones que te las llevas a casa”.