¿Una ‘L’ para los conductores mayores de 65 años?

Los mayores de 65 años son uno de los sectores de población que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años. Muchos de ellos siguen conduciendo y todos forman parte de la movilidad urbana como peatones. Uno de los retos para instituciones y agentes de seguridad y formación vial es reducir la siniestralidad de este colectivo de especial vulnerabilidad, ya que a más edad, el índice de letalidad aumenta. En Salamanca, la siniestralidad de los mayores se mantiene en la media nacional, en torno al 30% del total de fallecidos: con 6, 5, 4 y 3 fallecidos respectivamente en los últimos cuatro años. Así lo ha recordado el jefe provincial de Tráfico, Miguel Moreno, que ha participado esta semana en el centro municipal de mayores Tierra Charra en una jornada de sensibilización vial para las personas mayores organizada por la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). Moreno recordó que la “experiencia demuestra que los peatones mayores infringen menos las normas que los conductores mayores”. “Según los estudios, los peatones irrumpen en la calzada y no respetan los semáforos, pero los conductores respetan aún menos la prioridad de los pasos y circulan a velocidades superiores de la vía”, señaló.

En las jornadas, la Guardia Civil de Tráfico de Galicia expuso su plan piloto puesto en marcha para reducir los accidentes de mayores con señalética para evitar despistes en sentido contrario, un mayor control de los centros de reconocimiento de conductores “para que no haya tratos de favor y hagan su papel” y reconocimientos médicos extraordinarios cuando se detecte que un conductor ha perdido sus facultades. En este sentido, el jefe de Tráfico de Salamanca se mostró a favor de una mayor presión sobre los centros de reconocimiento como en Galicia, aunque recordó que en Salamanca cuando se detecta un posible caso de pérdida de condiciones psicofísicas en un conductor, se informa a la Jefatura y se activa un protocolo regulado que incluye la declaración de la pérdida de vigencia del carné que se comunica al conductor. Después éste tiene un plazo para acudir a los especialistas de Sacyl que emitirán un informe sobre sus capacidades. Son los sanitarios los que proponen que sea declarado apto para conducir o no apto o con restricciones (no circular de día, no salir de un radio de 30 km, no circular por autovía...). “El futuro de los centros de reconocimiento de conductores pasa por colaborar más estrechamente con las autoridades sanitarias y de tráfico”, agregó Moreno.

También Roberto Ramos, director de formación de la Fundación CNAE, pidió a los centros de reconocimiento que sean “exhaustivos” y que ante cualquier duda “tengan cuidado”, ya que una persona que pierde facultades y sigue conduciendo se pone en riesgo él y también al resto de usuarios de la vía. “Las personas mayores no se dan cuenta de que han perdido facultades y no perciben los riesgos. Hay que insistir en la sensibilización”, advirtió Ramos.