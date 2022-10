Una historia de amor forjada en el primer baile que cumple medio siglo

Durante su vida han pasado “momentos malos y buenos”, pero en general no ha sido muy complicada “excepto la pandemia”. “La covid nos ha fastidiado muchísimo. Antes íbamos a bailar a la discoteca, pero lo tuvimos que dejar por la situación”, lamentó María Ángeles Marcos.

El matrimonio animó a los jóvenes a luchar para perseguir sus sueños. “Ellos están empezando a vivir. Lo principal es que tengan trabajo y que no se rindan nunca porque hoy en día no son capaces de aguantar tanto como nosotros. Las relaciones han cambiado mucho, no son como las de antes”, opinó el matrimonio.

En general, se sienten apoyados y respetados por la sociedad. “Nos sentimos muy felices. Hay gente que nos ayuda por ejemplo en el autobús, se levantan para que nos sentemos y eso es un gesto muy bonito”, expresaron.

La pareja coincidió que es complicado hacerse mayor. “Nos van fallando las fuerzas y eso indigna. Tenemos 74 años y hasta los 70 nos hemos notado jóvenes y activos, pero de ahí para arriba nos cansamos más y a mí me duelen las rodillas, pero bueno son cosas de la edad naturalmente”, explicó Vidal Lorenzo.