El sector agroalimentario sigue siendo hoy en día uno de los más pujantes de Castilla y León y también de los que mayor cuota de mercado alcanza (con un 26% de la actividad de negocios), de ahí que necesite profesionales preparados y capaces de afrontar con éxito los retos de futuro que se le presentan al sector. En esta tarea es en la que vive inmersa la Universidad de Salamanca y más concretamente la Facultad Ciencias Agrarias y Ambientales, que a través de su grado en Ingeniería Agrícola y su máster en Ingeniería Agronómica —profesiones reguladas por un colegio profesional— forma a profesionales de éxito en un campo tradicional, pero con grandes perspectivas de futuro.

“En Castilla y León hay una gran competencia en estas enseñanzas, ya que al ser una Comunidad con tradición agropecuaria, cuenta con bastantes escuelas y facultades de ingenieros Agrícolas; pero, a día de hoy, podemos decir con orgullo, que nuestra Facultad de Salamanca es la que más alumnos tiene y también la más valorada”, señala María Ángeles Gómez, coordinadora del grado de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca, quien destaca, a su vez, el levado grado de “satisfacción” que muestran los egresados.

Y no es para menos. La tasa de inserción laboral de los alumnos que consiguen acabar sus estudios en este grado supera el 90%. “ Eso no quiere decir que el 10% restante no encuentre trabajo, sino que continúa sus estudios”, aclara la coordinadora del grado, para quien buena parte de este éxito hay que atribuírselo al “buen ambiente que reina en la Facultad; los profesores son muy específicos de la titulación y existe mucho contacto y una buena relación con los alumnos”, subraya María Ángeles Gómez.

Aunque el porcentaje de alumnos salmantinos es elevado, el grado de Ingeniería Agrícola cuenta también con estudiantes procedentes de otras provincias de Castilla y León —especialmente Valladolid y Zamora—, y de Cáceres. “Un 25% de nuestros alumnos son extremeños”, reconoce Gómez, consciente de que el hecho de que un buen número de estos alumnos sean salmantinos es un plus para esta provincia, “ya conocen muy bien el entorno y eso facilita su desenvolvimiento a la hora de trabajar”, apostilla.

La empresa privada sigue siendo el principal destino de estos profesionales. Y es que algunos de ellos consiguen empleo incluso antes de acabar sus estudios. “Las explotaciones agrícolas y las vinculadas a la agroalimentación apuestan cada vez más por incorporar a ingenieros formados, ya que estos alumnos salen de la Facultad formados en todas esas capacidades que los agricultores y los ganaderos no poseen, especialmente en la aplicación de las nuevas tecnologías”, reconoce la coordinadora del grado de Ingeniería Agrícola, consciente de que estos “nuevos” profesionales “aportan un plus a la modernización del sector agroalimentario en Salamanca y en Castilla y León”.

Y es que las nuevas tecnologías son hoy en día un pilar fundamental en el sector, donde los satélites y los drones se han convertido en una herramienta habitual y casi indispensable.