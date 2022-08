Una cachorra salmantina campeona: la mejor entre 18.000

Con poco más de cuatro meses y como debutante, Umita Von Blankeres, una cachorra salmantina de la raza Alaskan Malamute, ganó el primer lugar en la categoría “Muy Cachorros” del Campeonato Mundial de perros World Dog Show celebrado este verano en Madrid, un concurso que en esta ocasión llegó a albergar a casi 18.000 participantes de todas las razas. El animal se enfrentó con canes procedentes de todo el globo, entre los que se destacaron rivales asiáticos, americanos y del resto de Europa. Debido a su corta edad, el concurso en que obtuvo la máxima puntuación era el primero en el que Umita participaba, sin embargo, el animal tenía el terreno allanado: su abuelo es el perro con más títulos en España y su madre tiene cuatro hermanos premiados. Toda una familia de Alaskan Malamute que ha sido criada por Rafael García, un apasionado de esta raza: “Yo siempre digo que existen dos tipos de perros: los normales y los Alaskan. Los segundos son especiales”, señala García entre risa.

Así, el salmantino destaca que para él la crianza de perros es mucho más que un negocio. “Yo esto lo hago por mantener una raza milenaria. Creo que desde algunos sectores se está intentando criminalizarnos a los criadores de perros, pero esto no es ningún delito. Son perros que llevan una vida normal, no están encerrados. Al contrario, son animales que están muy mimados. Incluso, cuando yo vendo un perro se lo doy a las personas bajo contrato de que, si por cualquier motivo no pueden hacerse más cargo de él, me lo tienen que traer de regreso a mí. Por eso tú nunca vas a ver un ejemplar que haya criado yo en una perrera. Los animalistas dicen: no compres, adopta, pero en realidad lo que hay que hacer es no abandonar”, explica García.