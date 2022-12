Un viaje a los videojuegos de los 70 a los 90 en el Museo del Comercio

Volver a jugar al Tetris, recordar la habilidad con el Street Fighter, con el Pac Mad y con el “Come Cocos” está al alcance de la mano hasta el próximo 28 de febrero gracias a la exposición “Enter. Expoconsolas 2022: la r-evolución de los videojuegos” del Museo del Comercio de Salamanca.

“Una magnífica exposición en la que se pueden ver videojuegos de los 70, 80 y 90, aquellos con los que jugábamos cuando éramos pequeños”, apuntó el concejal de Turismo, Fernando Castaño, durante la apertura oficial de la muestra. Llamó la atención sobre la “increíble” cantidad de cosas que se podían hacer con tan poca memoria en los juegos.

La exposición consta de cerca de 150 piezas, entre las que se incluyen buena parte de los juegos del último medio siglo, entre ellos 30 consolas y dos máquinas recreativas, tan habituales hace años en bares y salas de recreativos.

Castaño animó a los salmantinos y a los visitantes que quieran recordar aquellos años a que se pasen por el Museo del Comercio, “también a los jóvenes que quieran conocer de primera mano la opción lúdica de sus padres o cómo empezaron las consolas que tienen ahora”.

Por su parte, Miguel García Figuerola, director del Museo, apuntó que la exposición forma parte de la colección de videoconsolas y videojuegos de Juan Carlos Rodríguez. “Él fue el que no propuso la muestra, que desde el punto de vista museístico quizás sea de las más complejas a las que nos hemos enfrentado en cuanto a su montaje, ya que se ha preparado una instalación eléctrica específica para que no influyera en el sistema del Museo y se ha colocado un suelo particular para hacer más cálida la exposición”, apuntó cuestiones que hasta ahora no habían abordado.

Pero si alguien fue protagonista fue Juan Carlos Rodríguez: el coleccionista destacó la parte divertida y cultural de la muestra, “ya que no deja de ser parte de la cultura española desde el inicio de las videoconsolas hasta hoy”. Aunque su colección es mayor, ha seleccionado para la exposición 150 piezas entre juegos y consolas, así como las máquinas que atrapaban toda la atención a los pequeños de aquella época. La pasión de este informático por la colección de videojuegos comenzó con el acopio de ordenadores antiguos. “De ahí me derivé hacia las videoconsolas, más visuales”, repasó. Poco a poco, a través de cesiones, donaciones y adquisiciones, ha dado forma a su colección, algo que le ha llevado una década.

En el contexto de la exposición se ofrecen dos competiciones de Tetris para las que ya se ha abierto el plazo de inscripción. Habrá dos categorías: una de máxima puntuación y otra por eliminatorias.