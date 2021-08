Un verano diferente para los jóvenes salmantinos con discapacidad

“Aviva es un modo de vida y una opción para las personas con discapacidad”, expresa Beatriz Pérez

Piragüismo, scape room, deporte biosaludable, piscina, talleres de idiomas, de cocina y de nutrición, convivencias al aire libre, paseos saludables, visitas a museos y fiesta de despedida con paella y karaoke, son algunas de las actividades que han podido disfrutar los asistentes al campamento de Aviva. “El scape room es la actividad que más ha triunfado porque les motivaba mucho superar las pruebas y llegar al siguiente paso”, explica Beatriz Pérez, responsable de la actividad.

Beatriz Pérez reafirma que Aviva es un modo de vida y una oportunidad para las personas con discapacidad. Desde la fundación hacen todo lo posible para que los jóvenes consigan lo que se proponen en su día a día. “Nosotros nunca vamos a decir que no podemos conseguir algo, siempre lo intentamos y somos muy positivos y cercanos con ellos y con sus familias”, declara.

Para los familiares de estos integrantes, las semicolonias representan una oportunidad para dar mayor libertad a sus hijos y que aprendan a ser más independientes y a relacionarse con otras personas. “Me lo he pasado muy bien porque he aprendido cosas que no sabía, me llevo amigos y ya tengo ganas de repetir”, confirma el joven David Pollo.