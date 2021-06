Un trasplante de riñón para salvarle la vida a su propio hermano

Salamanca es un referente nacional en el trasplante renal de donante vivo. Durante el pasado año se realizaron 10 procesos de este tipo en plena pandemia. Detrás de las estadísticas, queda la concienciación. Y historias como la de Lino y Manoli. En un 2020 marcado por la pandemia, ellos tuvieron que hacer frente a una enfermedad imprevista. Todo empezó durante los meses de confinamiento. “Empecé a perder kilos durante los meses de marzo, abril y mayo pero lo asocié al estrés y a la falta de movimiento”, recuerda Lino Sánchez. Un flemón, una consulta al dentista, unos antiinflamatorios que no hacían efecto y unos vómitos provocaron que se encendieran las alarmas. “En la primera consulta me dijeron que tenía la creatinina por las nubes y me derivaron a Urgencias”. En el Hospital nuevos análisis y la alerta confirmada. “Me dijeron que tenía la urea por las nubes y los riñones destrozados. Se me quedó marcado que me dijeran que tenía índices incompatibles con la vida”.

Llegó el diagnóstico: poliquistosis renal hereditaria que había permanecido de manera silente hasta que se manifestó de forma radical a sus 55 años. El médico le advirtió de que tenía que someterse a una diálisis urgente y podría tener que hacerlo toda su vida. Su hermana Manoli lo escuchó. “Yo tengo dos riñones, uno para mi hermano”, respondió de forma súbita. Sin pensar. Fue un segundo nada más. Solo cuatro días después tuvo la primera entrevista con una nefróloga. Comenzó un verano con multitud de pruebas. “Pasé por Nefrología, Urología, Cardiología, Ginecología, Psicología, Psiquiatría y un juez. En un día tuve al menos cinco consultas seguidas”, recuerda. “Yo lo hago por mi hermano porque sé que lo necesita. No es por un gesto de altruismo, ni por sentirme bien conmigo misma”, reconoce.

Pasaron el primer verano de la pandemia juntos. Diálisis cada tres días. “Fue difícil porque eran muchas pruebas”, reconoce Manoli. Los resultados eran positivos y todo iba encaminado hacia el trasplante. “Me preguntaba que por qué me había tocado a mí constantemente”, reconoce Lino. Todo estaba encarrilado. El 22 de septiembre estaba programada la intervención. Ingresaron un día antes. Habitaciones separadas. La intervención fue un éxito. Cuando Lino abrió los ojos pidió ver a su hermana. Solo podía hacerlo tras la ventana. “Lo que hizo por mí fue un gesto de vida. No es amor, ni cariño... de pequeña ya era así”, reconoce mientras la mira. Manoli le quita importancia. Su hermano solo le preguntó una vez si estaba segura y ella le respondió con un sí tan rotundo que nunca le volvió a provocar más dudas. La vida de Lino ha cambiado. Ya no está enganchado a la máquina a la que estaba enganchado para sobrevivir. Manoli sigue haciendo vida normal. Ambos piensan en los sanitarios y cómo la operación hubiera sido inviable en Estados Unidos. “Cualquier persona normal no podría haber pagado esta operación en otro país. Defendamos la sanidad pública”, reconoce.