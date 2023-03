Un siglo con Venancio Blanco, el hijo del mayoral del Campo Charro. Así fue su vida

Venancio Blanco fue el primero de los seis hijos de Magdalena y José, mayoral de las ganaderías de Argimiro Pérez Tabernero. Sin duda los primeros recuerdos de los toros en el campo marcaron su interés iconográfico por el mundo taurino.

Cuando Venancio tenía siete años, la familia [padres y cuatro hijos por entonces] trasladó su residencia a la cercana Robliza de Cojos. Allí Miguel Sánchez, maestro rural, le enseñó a amar el conocimiento y le inculcó el interés por las matemáticas. El niño que un día se convertiría en artista comenzó también a cogerle el gusto al dibujo, y los santos de la iglesia serían las primeras figuras que llevó al papel. Pasaba las horas libres en el taller de su vecino Matías viendo cómo se construía un carro y desentrañando los misterios de la música que tocaba con su armónica el hijo de éste.

Con 14 años, Venancio recibió una beca del Ayuntamiento de Salamanca para cursar estudios, aunque el estallido de la Guerra Civil retrasó dos años el inicio de su formación artística. En la capital, el joven, que fue acogido por un tío suyo, acudía a la Escuela Elemental de Trabajo y por la noche aprendía en la Escuela de Artes y Oficios, que dirigía por entonces el escultor catalán Soriano Montagut y donde tuvo entre sus profesores a Damián Villar. Allí se adentró en la búsqueda de la belleza aprendiendo técnicas de escultura y dibujo. Una de sus primeras obras fue una imagen de Santa Lucía hecha en madera.

Su participación en una exposición de artes plásticas en 1941 le reportó el primer premio de su trayectoria: un viaje de estudios a Italia. El acontecimiento desencadenó un debate familiar sobre la conveniencia de la aventura en plena Guerra Mundial, pero finalmente Venancio descubriría Roma con apenas 18 años . Nápoles era atacada entonces por intensos bombardeos, pero Venancio y sus compañeros visitaron Perugia, San Gimignano, Florencia, Milán, Venecia, Génova y otra vez Roma. Y admirando tanto arte, el joven salmantino se trajo de aquella experiencia varias conclusiones: su pasión por el arte clásico y que el dibujo sería su vida.

Cuatro años llevaba Venancio Blanco formándose en Salamanca cuando un día el joven artista expresó a su padre su deseo de continuar sus estudios en Madrid. Eran palabras mayores: “Hijo mío, no me voy a oponer. La vida en el campo es dura, pero yo solo te puedo dar la libertad”. Las palabras de su progenitor, que se convertirían en el primer aliento decisivo para la carrera del artista, eran recordadas muchos años después por Francisco Blanco, hijo de Venancio y actual presidente de la Fundación Venancio Blanco.

Con la ayuda de una beca de la Diputación, el joven ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde permaneció de 1943 a 1948. En Madrid, Venancio Blanco encontró el lugar en el mundo donde se encontraba a gusto y ya nunca se plantearía volver a Salamanca, aunque siempre llevó a su tierra en el corazón. “La manera de no dejar de ser salmantino es no incordiar en Salamanca y cuando vas, llevarle algo”, confesaba en una entrevista en 2005.

Venancio y su hermano Juan se instalaron en un tercer piso de la calle Serrano, donde tenían también su taller. Eran tiempos duros y comer cada día era una aventura para aquellos dos jóvenes salmantinos. Un día se presentó con dos esculturas pequeñas en una de las mejores tiendas de decoración de Madrid con la intención de venderlas, y de allí se llevaría su primera lección fuera de la escuela, según reveló años después. “Podría haberlas vendido en un regateo, para haber podido comer un día, pero no pensé en el hambre, ni siquiera cuando dije que no, que por aquel precio no podía venderlas. Me dijeron: “estas cosas no, pero mire, yo preferiría que me hiciera usted frivolidades”. Venancio se quedó con aquellas piezas.