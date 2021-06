Un salmantino gana el primer premio del festival de Clipmetrajes de Manos Unidas con un emocionante video

En su corto, de apenas un minuto de duración, Valladares aborda el tema de “la vulnerabilidad de la gente que no tiene casa”. La idea surgió durante el confinamiento de marzo de 2020, que como relata, “la mayoría sufrimos un duro confinamiento domiciliario”. “Nos repetían esta consigna 'de quedarse en casa', que obviamente así era, pero saltó en mí un clic que dije vale, ¿y la gente que no tiene casa? Que son súper vulnerables en esta situación”, apunta. Y a partir de ahí empezó a leer qué estaba pasando con la gente sin techo en la pandemia y tiró del hilo, “sus condiciones se endurecieron con el coronavirus”, advierte. Además, prosigue “la pandemia ha incrementado el número de personas que viven en la calle. Por eso hay que tenerlas presentes, atenderlas y vacunarlas o crearemos una pandemia de desigualdades peor que la sanitaria”.

El vídeo ha sido realizado con la técnica de animación Stop Motion, que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de la sucesión de imágenes fotografiadas, en su caso las figuras eran de plastilina. Un proceso artesanal, “bastante trabajoso”, que le llevó casi dos semanas de trabajo, pero que “ha merecido la pena, ha dado el resultado que quería”, afirma César Valladares, quien recibirá como premio una videocámara profesional Canon EOS R6 y un objetivo EF 24-105 STM, que le permitirá continuar desarrollando su potencial y creatividad en sus rodajes.

La presidenta de Manos Unidas Salamanca, Mercedes Marcos, ha agradecido al ganador, “su participación en el concurso, haber pensado en Manos Unidas y colaborar con nosotros”.

No es la primera vez que Valladares se presenta al Concurso de Clipmetrajes, al que le tiene “mucho cariño”. “Soy como de la familia, porque me he presentado varias veces y en alguna ocasión había llegado a la final pero no había logrado nunca alcanzar el primer premio, es un honor porque participa mucha gente y es muy visible”, admite.

Combate el virus de la desigualdad

Valladares considera que festivales como el de Clipmetrajes de Manos Unidas, “son importantes porque de alguna manera es tratar de explicar algo mediante la estética, que le llega a la gente mejor.” Este joven asegura que un vídeo si está hecho con la creatividad oportuna, “va a enviar un mensaje condensado en muy poco tiempo y muy efectivo”. “Si hay alguien que quiera cambiar cosas, le recomiendo participar en este festival que tiene mucha visibilidad y casi siempre tiene un tema necesario que tratar”, subraya.

Fernando Martín ha sido el presidente del jurado de esta XII edición y ha destacado el acabado técnico de los proyectos presentados, “tanto de imagen como de sonido, muy creativos, en los que se ha desarrollado la imaginación, han buscado soluciones muy particulares e ingeniosas”. Otro aspecto que destaca este realizador de documentales es que detrás de cada vídeo había “un equipo de personas”, algo que le parece “especial en estas circunstancias en las que hay que mantener la distancia”. Martín ha animado a participar en este concurso de Manos Unidas, “el festival es una plataforma donde poder ver y compartir trabajos, muy orientados a la concienciación, a la transformación y al cambio de social“.