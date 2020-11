Un ‘salmantino’, entre los mejores alumnos de Biología del país: “En España no hay apoyo a la carrera investigadora, se cierran puertas a gente muy capaz”

La Sociedad Española de Excelencia Académica ha destacado el expediente de Sergio Oterino, con una nota final de 8,71 en el grado de Biología de la Universidad de Salamanca, así como su implicación en proyectos de divulgación y transferencia de conocimiento. Ahora realiza el doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

–Está entre los cinco mejores alumnos del país en el área de Biología, ¿una responsabilidad, no?

–Realmente más que una responsabilidad lo considero una motivación para seguir trabajando, un reconocimiento al esfuerzo de muchos años.

–¿Cómo fueron sus años de carrera?

–He sido estudiante del grado en Biología desde 2015 hasta 2019, he pasado por muchas etapas, desde dejar un poco más de lado los estudios para centrarme en cosas que me motivaban a nivel personal, hasta una recta final completamente enfocado en mejorar a nivel académico, pues sabía que para dedicarme a la ciencia necesitaba destacar. Creo que podría haber encontrado un equilibrio mejor, pero al final eso te lo da la experiencia.

–¿Es difícil tener ese resultado?

–Cuesta muchas horas de estudio (risas). Ahora en serio, no he sido la persona con el expediente más alto en mi grado, esto creo que depende mucho de la facilidad que tengas para estudiar y otros factores socioeconómicos y personales, que muchas veces no se tienen en cuenta. Lo que realmente cuesta es moverse y encontrar cosas que te hagan mejor profesional, al margen del expediente: congresos, proyectos de divulgación, etc. He tenido suerte de topar con personas muy buenas y con muchas ganas de ayudar a otros a empezar una carrera científica y creo que esto me ha favorecido mucho.

–Podría haber estudiado Biotecnología pero se decantó por Biología ¿por qué?

–Consideré entrar en Biotecnología, pues tenía nota suficiente en Selectividad, pero finalmente lo descarté. Me gustaba más el plan de estudios de Biología y no me arrepiento de mi decisión. He hecho muchos amigos de Biología “de campo” que también disfrutan mucho en su disciplina, yo soy más “de laboratorio” y creo que en Biotecnología esto hubiese sido más complicado.