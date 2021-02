“Un respirador por sí solo ni salva vidas, ni cura el coronavirus”

Con las UCI aumentadas en prácticamente todos los hospitales de España, algunas formaciones políticas han reiterado la petición de la primera ola de exigir un escudo social por el uso de los respiradores ante el colapso de estas unidades de cuidados intensivos. El anestesista salmantino y presidente de la Sociedad de Anestesiología de Castilla y León, José Carlos Garzón, detalla en primer lugar que el respirador “por sí solo ni salva vidas, ni cura el coronavirus”. “Depende mucho de como vaya la infección, hay casos en los que si es muy grave por mucho que ventiles a un paciente no puedes hacer nada, es un instrumento que tenemos para tratar la insuficiencia respiratoria”, detalla.

Por ello recuerda que el triaje clínico siempre debe primar sobre cualquier otra característica. “La gente rápidamente achaca a que si tienes un respirador te salvas, pero de hecho fallece mucha gente en la UCI que está con los respiradores y fallece pese a tener ventilación mecánica”. Respecto a la petición de que haya criterios transparentes y homogéneos para la entrada en las UCI, Garzón recuerda que en un aumento desproporcionado de ingresos —situación que no se ha producido en Salamanca— y no hubiera respiradores para todos los pacientes que lo necesitaran, tendría que seguir primando el criterio clínico. “Si tienes 100 respiradores y aparecen 250 neumonías que necesitan respirador... ¿qué haces? Es complejo. Hay un comité de críticos donde cada día se decide y si viene una avalancha de críticos como sucedió en Segovia se habilita cualquier espacio”. También recuerda que, a pesar de la experiencia aprendida en la primera ola, el personal sanitario está “agotado” viendo de nuevo las plantas llenas de pacientes con coronavirus. “Nos hemos acostumbrado a ver caer un avión de 200 pasajeros todos los días y no pasa nada”.

En este sentido, respecto a la ampliación de las instalaciones reconoce que uno de los retos es que haya suficiente personal especializado. “Si se produce una explosión de datos y tienes la tecnología pero no tienes suficientes enfermeras de UCI especializada no sirve de nada. El problema es tanto físico de ocupación como el peligro del colapso sanitario”, detalla. También recuerda la importancia de la colaboración entre hospitales para poder atender de la forma más eficiente a todos los pacientes. “En Salamanca ya hemos recibido pacientes críticos de otros sitios”, incide.

Garzón hace un llamamiento al “autoconfinamiento” para que la situación de “colapso” no se produzca, debido a que la ampliación de las UCIS ya está provocando la paralización de la actividad quirúrgica ordinaria y retomar la actividad habitual no será una situación que vuelva de la noche a la mañana. “De aquí a que se vacíen las UCIS de enfermos de COVID pasará mucho tiempo para volver a establecer un nivel de cirugía normal”.