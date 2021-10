Un precio justo para la electricidad

Miles de peticiones de industrias y particulares se han volcado con What Energy, la nueva empresa salmantina que ayuda a ahorrar una cantidad considerable en la factura de la luz. Esto es posible gracias a su estudio gratuito y personalizado en cada caso.

El precio de la luz sigue subiendo y marcando nuevos récords históricos. Sin ir más lejos, el miércoles alcanzó los 260 euros manteniendo la tendencia al alza. A pesar de que esta situación ataña internacionalmente, son los hogares españoles los que más sufren esta subida de toda la Unión Europea.

A raíz de los precios abusivos, Sergio Alonso, gerente del grupo What Jamón decide crear la empresa What Energy, con el fin de recortar los gastos innecesarios relacionados con la electricidad a empresas y particulares.

“La empresa aboga por la sostenibilidad como derecho, así como por un precio justo. Por eso, se asegura al cliente el mejor precio y servicio en su factura final, con un 99% de éxito. Siempre se intenta mejorar a todo el mundo, sin embargo, no puedo decir que lo logremos en un 100% de los casos, porque siempre habrá algunos particulares en los que no sea factible, aunque estos son muy reducidos. En general y como resumen, el motor de What Energy es mejorar todo lo posible el precio final en el recibo de la luz”, asegura Sergio Alonso.

El funcionamiento de What Energy incluye el contacto directo con el cliente, para que este no tenga que hacer ningún esfuerzo. Se le ofrece la información necesaria para entender sus facturas y el asesoramiento sobre lo que tiene contratado en el momento presente y cómo a través del estudio gratuito de su factura de la luz que hace la empresa se puede mejorar. Además se informa acerca de la compañía de luz que resulta más barata y finalmente se actúa según su decisión, para que pague lo justo y necesario.

Al trabajar con varias empresas colaboradoras (Iberdrola, Energaze, Naturgy, Enérgya VM, Aldro y muchas más) tienen la ventaja de poder comparar precios entre varias compañías para obtener el resultado más económico.

Es importante destacar que no solo prestan servicio a particulares, sino también a nivel empresarial, ya que cuentan con amplios descuentos para las grandes empresas. “Me enorgullece decir que ya son varios los fabricantes de Guijuelo los que se están sumando a esta iniciativa”, relata el gerente.

La empresa está compuesta por 20 trabajadores especializados gracias a un curso presencial y profesional al que asisten. Los empleados ofrecen una atención personalizada a los clientes a mediante el trato individual que mantienen con cada uno de ellos a través de un call center. Además, con la evolución esperada de la empresa la plantilla tendrá que ser ampliada para poder cubrir con la demanda estimada.

La idea que dio origen a la empresa surge por la indignación causada “por los precios tan desorbitados que llegan en los últimos recibos de luz. Es una muestra de solidaridad con todo el mundo ofreciendo un servicio alcanzable, sobre todo para aquellas personas que estén encontrando difícil sobrellevar esta situación económicamente agotadora”, matizó el responsable de la empresa.

A través de su servicio un particular puede llegar a ahorrarse entre 200€ y 300 euros al año, mientras que las empresas se ahorran más (ya que a su vez gastan más). Dependiendo de la actividad y del tamaño, las cantidades que se pueden ahorrar oscilan.

Para contactar con ellos se puede llamar al 923 708 227 o a través de la web (www.whatenergy.es) ya que es completamente gratuita. “No hay nada que perder, al contrario, solo ganar ahorrando en la factura de la luz. El equipo hablará con ellos para apoyarles en esta situación que por desgracia nos ha tocado vivir. Juntos nos ayudaremos a salir del paso”, concluyó Sergio Alonso.

