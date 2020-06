Kike alza la voz para bendecir la comida. El coronavirus ha asestado una puñalada a las economías que ya estaban debilitadas y a los que ya eran vulnerables les ha cortado la escasa motivación que les quedaba. Las restricciones sanitarias también han supuesto un cambio en los hábitos de las organizaciones. Hasta esta semana, las personas sin hogar o que no tenían dinero para calentar los menús que proporcionaba el Comedor de los Pobres no contaban con alternativas. “Ante el gran aumento de personas pidiendo ayuda, nos hemos puesto manos a la obra buscando dar una respuesta a las necesidades que nos llegan”, explica Rocío Ledesma, responsable del Comedor de los Pobres. Por ello, han habilitado una segunda sede (paseo de la Estación, 61) para servir comidas a un máximo de 9 personas por turno, la mayoría en situación de calle o que viven en habitaciones en situaciones críticas para que puedan hacerlo “de una forma digna”.

Entre ellos se encontraba Kevin o Luis López, que reconoce que durante el confinamiento ha pasado tiempo en el albergue Lazarillo, facilitado por el Ayuntamiento, pero también ha dormido en la calle, sobre todo ahora cuando ha mejorado el tiempo. “Estamos así porque solo esta gente nos ayuda”, clama a la vez que agradece la iniciativa de que les permita comer sentados en un local. “Al menos, creo que nos merecemos comer bajo un techo”, explica sobre esta nueva iniciativa que hace acercarse a la “normalidad” que ya existía en el Comedor de los Pobres antes de la llegada del coronavirus. Reconoce que le avergüenza pedir en la calle y que opta por las organizaciones de ayuda para comer todos los días. “Si no, sería imposible”, reconoce. A la otra punta del comedor, se sirve la ensaladilla, protagonista del primer plato del día. Ninguna queja. Ernesto, nombre ficticio, tiene una discapacidad en la mano que le impide trabajar y con la pensión que recibe solo puede permitirse una habitación. “No me llega ni para comer y no sé cocinar nada”, expresa mientras se baja la mascarilla para probar el primer plato.