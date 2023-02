Un niño salmantino con Síndrome de Coffin Siris: “Echábamos de menos su llanto”

Liam es un bebé precioso de 12 meses. Sus padres vivieron un calvario hasta que recibieron un diagnóstico a sus ocho meses de vida: padece el síndrome de Coffin Siris. Lorena, su madre, está muy agradecida a su pediatra de Atención Primaria: “Fue nuestro mayor apoyo y nuestro ángel en el momento más duro de nuestras vidas. Mi agradecimiento se extiende, también, a todo el personal de atención temprana”.

Lorena y Héctor se dieron cuenta de que algo no iba bien justo cuando Liam llegó al mundo. “Nació con un ruidito al respirar y otras características que se salían de lo habitual. Al principio, no lo dieron importancia. Saltaron las alarmas cuando revisaron sus cuerdas vocales. Una estaba paralizada y otra no hacía todo el recorrido. Fue un jarro de agua fría”, explica su madre.

Entonces, le hicieron una broncoscopia y le ingresaron. La situación se agravaba y tenía mucha dificultad para respirar. “Le pusieron un soporte respiratorio y no respondía. Decidieron hacerle una traqueostomía y ponerle un tratamiento para ver si la lesión mejoraba”, recuerda su madre. Ese fue el momento más duro para ella: “Cuando despertó, estaba llorando y no le oíamos. Fue dificil acostumbrarse a no oírle. Echábamos de menos el llanto de nuestro bebé”.

Liam no mejoraba y tuvieron que quitarle la alimentación por boca. En su defecto, le pusieron una sonda naseogástrica. “Estuvimos 43 días en la UCI y, poco a poco, la situación fue cambiando”. Consiguieron regresar a casa cuando Liam tenía casi tres meses y empezaron a adaptarse a la situación. Su hermano mayor, de siete años, se volcó en cuerpo y alma con él. “Lo que nos ayuda es fascinante”, cuenta su madre. Lorena asegura que “el trabajo en equipo con su marido ha sido fundamental, al igual que la labor de sus amigos, de su familia y de sus vecinos”. El día a día para ellos ya es una rutina: “Hemos recuperado algunas aficiones. Cuando podemos, nos vamos a la montaña con ellos”, cuenta.