Un mes después del ‘bono gratis’ del tren continúan las largas colas

Un mes después de que entrara en vigor el abono gratuito para el Media Distancia y una semana después para el Alvia las colas y las esperas siguen siendo la dinámica habitual para hacer cualquier trámite en las taquillas de Renfe. Tan solo tienen prioridad aquellos viajeros cuya salida está a punto de producirse, pero de ello solo se avisa a los usuarios cuando ya han realizado la espera. La adquisición del abono es presencial por lo que no hay manera de librarse de un tedio que este pasado lunes llegó a ser de una hora con apenas veinte personas de cola, según pudo confirmar este periódico.

Una de las razones que provoca esta demora es el uso de los abonos gratuitos para los viajeros ocasionales ya que, a pesar de que solo se vaya a hacer un viaje a Madrid en cualquiera de las dos modalidades sigue saliendo más barato depositar la fianza de 20 euros que pagar los 40 euros de la ida y vuelta a Madrid en Media Distancia o los 80 en el tren rápido.

Renfe ya ha tenido que rectificar sobre la marcha el servicio gratuito de trenes. Al menos en el caso de Salamanca en varias ocasiones. La primera fue incluir los Alvia dentro de la promoción de los Media Distancia al permitir viajar solo con una fianza de 20 euros. Con la promoción ya en marcha, cambió las reglas: frente a la rebaja del 50% que ofertaba en las plazas Avant del tren rápido anunciaba la total gratuidad.

Los cambios improvisados se hicieron sin tener la logística adecuada para que los usuarios que ya hubieron adquirido el abono pudieran hacerlo también con el tren rápido. La adaptación duró varios días tanto en la web como en la aplicación y durante esos días no se pudo hacer ningún tipo de reservas. Solo en taquilla ante el desconocimiento de los usuarios.

Para evitar los abusos, Renfe también se vio obligada a limitar el número de reservas que se hacían. Desde hace semanas, solo pueden hacerse cuatro reservas al día: dos de ida y dos de vuelta. La app también impide reservar viajes en trenes consecutivos o en los que haya un lapso de tiempo corto entre ellos. Además, para reservar una vuelta es necesario haber hecho primero la ida. La cuestión es que los viajeros aseguran que el problema persiste.

Uno de ellos es la dificultad para anular los billetes una vez que se reservan. Los viajeros confirman que en el momento que van a prescindir de la plaza que ya tenían adjudicada se encuentran con fallos en el servidor. Al ser un servicio gratuito, la opción más sencilla suele ser la línea recta: dejar el asiento reservado aunque finalmente no se vaya a materializar el viaje. Las conocidas como ‘reservas fantasma’ entre los usuarios se han reducido, pero no se han erradicado. El hecho de que los billetes solo sean monitorizados a través de la aplicación también provoca la ‘picaresca’: si reservas 16 viajes, aunque finalmente no lo hagas acabarás recuperando la fianza si no son revisadas. De nuevo, el perjudicado es el viajero recurrente que ve ocupado el asiento .

Los viajeros recurrentes denuncian las dificultades que están teniendo para ir y volver a Salamanca sobre todo en las horas punta y los fines de semana. Lamentan que si la fianza hubiese sido más alta o si se hubiese tenido que abonar una cantidad simbólica por cada viaje se podían haber evitado estas ‘reservas fantasma’.