Un matrimonio de virólogos, cara a cara: ‘No hay datos que justifiquen la tercera dosis de la vacuna’

Ana Fernández Sesma y Adolfo García Sastre coincidieron en la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca y poco después se marcharon a Estados Unidos para completar su formación. En Nueva York formaron su familia, tienen dos hijos, Pilar y Diego. Intentaron volver a España en un par de ocasiones sin éxito pues él no logró la plaza a la que se presentó y ella no consiguió que le convalidarán la tesis doctoral que hizo en el prestigioso centro Monte Sinaí.

Ahora, 30 años después, Adolfo García Sastre dirige el Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentesde la Escuela de Medicina del Monte Sinaí, en Nueva York, centro en el que también lidera un laboratorio Ana Fernández-Sesma. No se ven trabajando en España, “quizás para la jubilación”, comenta la investigadora que está disfrutando de sus vacaciones en Béjar y añade que considera que es más útil desde su posición en Estados Unidos: “Estamos suficientemente conectados con la ciencia de España y si podemos hacer algún impacto, lo haremos, no nos va a limitar el estar allí”.

Tercera dosis

“No hay datos para una tercera dosis”

Una cuestión que está en el aire es si habrá tercera dosis, García Sastre y Fernández-Sesma consideran que tardará tiempo en llegar esa tercera dosis. “Ahora mismo no hay datos suficientes que puedan justificar una tercera dosis porque el riesgo que hay dentro de los vacunados con dos dosis para tener enfermedad es muy bajo. Da igual la variante ya que, aunque es un poco más alto para la variante delta, sigue siendo muy bajo”, aclara el virólogo que vaticina que la tercera dosis será para personas con inmunosupresión, que es lo que se ha dicho en Israel. Esta afirmación choca con lo anunciado por Darias, sobre la efectividad de administrar una tercera vacuna

Por su parte, Ana Fernández-Sesma reconoce: “En gripe sabemos que los mayores responden peor, así que a la gente mayor puede que no les dure tanto la inmunidad y será bueno ponerles un recordatorio”.

Infección con vacunas

“El 99% de las muertes es de no vacunados”

Adolfo García Sastre explica que la infección en vacunados era previsible pero insiste: “El 99% de las muertes, según los datos de Estados Unidos, es de no vacunados”. Además, explica: “Las vacunas tienen cierta eficacia contra infección asintomática, pero no es tan grande cuando es sintomática porque no llegan al 95% como han llegado las de RNA, eso quiere decir que siempre puede haber transmisión a partir de alguien que esté vacunado”. Al respecto, Ana Fernández-Sesma también apunta: “La gente confunde los contagios con enfermedad grave y no es lo mismo”, y recuerda también que ahora se hacen mucho test, de forma que se descubren muchos contagios que de otro modo pasarían desapercibidos.

Eficacia de antídotos

“La vacuna de la gripe da un 40% de inmunidad, aquí hablamos de un 75% o más”

“Las vacunas frente a la covid son impresionantes”, afirma Ana Fernández-Sesma y añade: “Cuando la gente dice que unas tienen menor inmunidad que otra les recuerdo que la de la gripe da, como mucho, un 40%, y aquí estamos hablando de un 75% o más. El tema es que podemos comparar, somos unos privilegiados y nos comportamos como niños consentidos”.

Uso de la mascarilla

“En la calle es muy difícil que una persona te vaya a contagiar”

“Por la calle no hace falta mascarilla, a no ser que te cruces con mucha gente, eso sí, al entrar en cualquier sitio hay que ponérsela porque en lugares cerrados donde se produce la inmensa mayoría de los contagios. Realmente en la calle es muy difícil que una persona te vaya a contagiar”, comenta la experta sobre el uso de la mascarilla que piensa que lo que está habiendo es el síndrome de Estocolmo.

En esta línea, García Sastre señala: “Hay un balance muy difícil de conseguir entre dar miedo y quedarse corto. Por ejemplo, se ha dicho que la variante delta es muy peligrosa, no lo es, la vacuna funciona también contra ella aunque, eso sí, va más rápido, así que hay que tener más precaución”.

Nuevas vacunas

“Necesitamos otras vacunas para llegar a más gente y que el virus deje de circular”

Los dos investigadores defienden la necesidad de que se siga trabajando en nuevas vacunas. “Cuanto más gente posible esté vacunada, se adquirirá antes un nivel global de vacunación que permita que el virus no circule lo suficientemente como para seguir mutando y causando problemas”, incide Ana Fernández-Sesma.

Precisamente, Adolfo García-Sastre está trabajando en una vacuna que podría llegar a los países menos desarrollados. “Estamos todavía en fase temprana. Los últimos resultados estarán a finales de este año y si da buena eficacia, sería una vacuna a añadir con una capacidad mayor de producción, ya que utiliza la misma tecnología que la de la gripe y se podría producir en muchas fábricas de todo el mundo, y de mejor facilidad de distribución que las que hay ahora”, explica e incide en la importancia de validar clínicamente otras vacunas, aunque al final no hagan falta. “La validación de una estrategia vacunal, si se conserva y preserva la infraestructura necesaria, permitirá, si ocurre una pandemia dentro de veinte años, producir las vacunas más rápido incluso de lo que se ha hecho ahora”, comenta el virólogo.

Dosis para niños

“A final de año se vacunará a menores de 12 años”

En cuanto a la pregunta que se hacen muchos padres sobre la vacunación de sus hijos pequeños, García Sastre explica que Pfizer ya está haciendo ensayos y asegura: “A final de año se podría comenzar a vacunar a los menores de 12 años”.