Un inicio de curso convulso

El sindicato más representativo de las administraciones públicas, CSIF , recabó datos sobre esta cuestión, concluyendo que la educación pública padece un déficit de más de 50.000 docentes desde los recortes de 2010, que todavía no se han recuperado. Por otro lado, se mantienen altos niveles de interinidad (superior al 27% de media) especialmente en la Enseñanza Secundaria y de Régimen Especial, con tasas que ascienden a más del 40% en algunos puntos de España.

La escuela pública reabrió este mismo mes sus puertas con graves problemas estructurales que plantean por delante un curso inestable. El déficit de plantilla o el caos organizativo derivado de la aplicación precipitada de la LOMLOE (con improvisación de currículos, aumento de la burocracia, etc.) son dos de las cuestiones que preocupan en el sector docente.

Según cálculos del propio sindicato, en la actualidad existe un déficit de 6930 millones de euros, en comparación con la cifra que se destinaba en educación en 2010 y teniendo en cuenta la inflación. A esto se le añade la entrada en vigor de la nueva Ley Educativa, que ha provocado más caos en las comunidades autónomas.

Entre el personal docente hay una situación generalizada de escepticismo, desilusión y cansancio porque no confían en la nueva norma y no piensan que la calidad de la educación vaya a mejorar, al no abordar los problemas estructurales: falta de inversión, ratios elevadas, ausencia de estabilidad legislativa y la necesidad de consolidación y mejora de las condiciones laborales del profesorado.