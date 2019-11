Un facsímil de la USAL es reconocido en los Premios Nacionales a los Libros Mejor Editados

El facsímil ‘La limpieza no manchada’ de Lope de Vega, editado por la Oficina del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (USAL) con motivo de la celebración de los 400 años de la escritura y primera publicación de esta obra, ha obtenido el tercer premio en la categoría de Libros Facsímiles en la convocatoria de 2019 de los Premios Nacionales a los Libros Mejor Editados durante 2018 que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte.

La USAL ha reseñado que estos premios no tienen dotación económica pero que “son muy valorados por los editores” por lo que suponen de reconocimiento y prestigio a su trabajo editorial, así como por la difusión que conllevan, ya que los libros premiados serán expuestos posteriormente en las ferias internacionales del libro Liber, Fráncfort y Leipzig.

En estas dos últimas ferias, se ha exhibido la exposición ‘Best Book Design from all over the World’ (Libros Mejor Editados en el Mundo), concurso internacional cuya primera edición comenzó en la ciudad de Leipzig en el año 1963 y para el que cada país envía los libros que ganan cada año su concurso nacional.

Posteriormente, tras la exposición de los ejemplares en ambas ferias alemanas, las obras quedan como donación en el German Book and Type Museum de Leipzig, ha informado la Universidad de Salamanca.

En la última edición, el jurado de los premios ha valorado un total de 145 obras en las categorías de Arte, Bibliofilia, Facsímiles, Infantiles y Juveniles, y Obras Generales y de Divulgación, entre ellas el facsímil de la USAL.

‘LA LIMPIEZA NO MANCHADA’

Con motivo de la celebración de los 800 años de su fundación en el curso de 2018-2019, la Universidad de Salamanca quiso “recuperar del olvido” y sumar a la conmemoración y al patrimonio histórico del Estudio salmantino esta comedia de Lope de Vega “compuesta y escrita a excitación y por mandato de la Universidad de Salamanca”.

La circunstancia era “especialmente gratificante y oportuna” porque se cumplían también 400 años del encargo, escritura y entrega de la pieza teatral, que se representó el 29 de octubre de 1618 en el Patio de Escuelas, cuyo proyecto y construcción con autorización del rey Felipe III se había concluido muy pocos años antes (1609-1611), tal y como ha recordado la USAL.

FACSÍMIL

La edición lleva, en separata exenta a la encuadernación, un texto del profesor Fernando Rodríguez de la Flor que enmarca el contexto académico, literario y sociológico de este encargo que unió para los siglos los nombres de Lope de Vega y la Universidad de Salamanca.

Esta edición preparada por la Oficina del VIII Centenario reproduce tal cual fue la que imprimió Gráficas Cervantes, S.A. en 1972 con motivo de celebrarse el Año Internacional del Libro por parte de la Unesco.