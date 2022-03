Un estudiante ucraniano en Salamanca: “He pensado volver, pero puedo ayudar más desde aquí”

Cuando en julio del pasado año Oleksii Mirza dejó Ucrania para venir a Salamanca a estudiar español no podía imaginar que siete meses después su país sufriría el ataque de Rusia. “Hace muchos años que comenzó el conflicto con Rusia, pero no pensábamos que Putin fuera a atacar Ucrania de esta forma”, comenta el joven estudiante de los cursos de castellano de la Universidad Pontificia que con anterioridad estuvo viviendo en Polonia, donde se formó en Economía.

Oleksii Mirza, al que sus compañeros en España llaman Álex, no puede ocultar su preocupación por su familia. “Mi padre está en Poltava, una ciudad a la que aún no ha llegado el ejército ruso, pero tengo a mis tíos en Járkiv, donde la situación es más grave”, explica y comenta que también tiene primos en la península de Crimea. “Mi padre hace una vida normal, es oficial de aduanas y va a trabajar a diario, pero mis tíos cuando escuchan las sirenas se van corriendo a los búnkeres o a los túneles del metro y allí se quedan hasta que vuelven a sonar y ya pueden salir. Tienen mucho miedo”, afirma y lamenta el ataque indiscriminado de Rusia.

Cada día contacta con sus amigos y familiares para ver con qué puede ayudarles. Oleksii Mirza vive con su hermana, que reside en Salamanca desde hace años, y ambos están colaborando con la Asociación de Ucranianos en la ciudad para enviar ayuda a su país natal. “No podemos imaginar la dura realidad de Ucrania”, señala y reconoce que cuando estalló el conflicto pensó en hacer las maletas y regresar a su casa para luchar: “Muchas veces me he planteado volver a mi país, pero tengo qué pensar en qué puedo hacer allí para ayudar porque ahora mismo no hay armas ni municiones para todos. Aquí en Salamanca, sin embargo, puedo ayudar a Ucrania de muchas formas, por ejemplo, cuando lleguen los ucranianos puedo colaborar con la traducción y enseñarles cómo se hacen los trámites”. De momento, trabaja con Ayuda para Ucrania que está llevando medicinas, ropa térmica y alimentos a los refugiados mientras intenta mantener el contacto con los amigos que han dejado sus trabajos y su vida para defender Ucrania.

En cuanto a la solidaridad de los salmantinos, el joven estudiante agradece el apoyo, pero pide que no se olvide el conflicto, pues cada día la situación es más grave. “Rusia todavía no siente suficiente presión, por eso Putin no para su violencia”, apunta. Además, hace un llamamiento a los políticos: “Ucrania necesita el apoyo de todos los países, y eso depende, en gran medida, de los dirigentes de los países”.