Un Erte, un embarazo a término, cero ingresos y otros dos hijos

La otra cara de la pandemia es la crisis económica que se está llevando por delante a miles de familias que se han quedado sin empleo, y que tienen que recurrir a las ONGs para poder sobrevivir. El nuevo perfil que llega a las entidades de ayuda son familias españolas, con los dos miembros en paro, con Erte o sin subsidio, a quienes los ahorros no les llegan ni para la compra del mes.

Es el caso de Luisa, la protagonista de esta historia. Ella era trabajadora en el sector de la limpieza y dada de alta en la Seguridad Social, pero cuando se quedó embarazada de su tercer hijo, dejaron de renovarle los contratos de sustituciones. El subsidio de 430 euros que recibía llegó a su fin poco antes del Estado de Alarma. Ahora no recibe nada ni puede trabajar. Su embarazo es de alto riesgo e incluso ha estado ingresada.

La situación se ha complicado en casa porque su marido se dedica al mundo cultural y del espectáculo. Uno de los más afectados por la pandemia, que más tarde se recuperará. Él era el que llevaba el dinero a casa en los últimos meses. Con el parón, se vio obligado a solicitar un Erte que esperaban haber cobrado ayer, pero no fue así. Su marido tenía que haberse dado de alta en el paro y hasta junio no recibirá el dinero del Erte.

Por eso, la situación es crítica en casa de Luisa. Durante el mes de confinamiento han sobrevivido con una compra que les hizo su suegra, pero ayer, tras conocer que no cobrarían el Erte hasta junio, tuvieron que llamar a la puerta de la ONG Cajas Solidarias, donde tras conocer el caso les otorgará un lote de alimentos de emergencia esta semana. Hace años Luisa tuvo que recurrir a la entidad para pedir ayuda, pero cuando encontró un empleo y su vida familiar se estabilizó ella pasó al otro lado: colaboró como voluntaria e incluso compraba cartones de leche para quien más lo necesitaba. Paradojas de la vida, las tornas han vuelto a cambiar. “Ya no podemos pedir más ayuda a mi suegra. Y mi madre y mi padre tampoco me pueden ayudar porque mi madre no trabaja y mi padre está en Erte también”, explica Luisa, que vive de alquiler en un piso municipal y que tampoco ha podido pagar la renta ni las facturas de luz y el gas del último mes. Su tercer hijo no nacerá en las condiciones imaginadas. No le podrá dar todo lo que desearía. Ella explica que la baja de paternidad la pedirá el padre y ella buscará trabajo en su sector de limpieza en cuanto se recupere del parto.

“El mes pasado subsistimos por la compra de mi suegra pero no podemos pedirle más. Mi padre también está en Erte”