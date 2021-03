Un charro de récord: la 2ª persona del mundo que más tiempo lleva en diálisis

43 años es el tiempo que Filadelfo Martín lleva recibiendo diálisis. Más de cuatro décadas que le han valido a este salmantino para consagrarse como la segunda persona más longeva del mundo en vivir recibiendo este tratamiento, de acuerdo a la asociación Guinness World Records, que le certificó a ‘Fila’, como prefiere que le llamemos durante la entrevista.

Este delineante jubilado, natural de Cantalapiedra, reconoce que cuando cumplió su cuadragésimo aniversario conectado a la máquina de hemodiálisis -todo un logro, porque no es habitual encontrar supervivientes de tanta antigüedad en este tratamiento-, se llevó un chasco porque tenía la esperanza de ser el primero en el mundo. Un ciudadano canadiense que reside en Toronto, con muchas circunstancias en común a ‘Fila’ -también delineante, había empezado con 12 años y sus apoyos eran su familia y amigos, como en el caso del salmantino- , es el que ostenta este reconocimiento, con 49 años en diálisis.

Esta anécdota de conseguir el récord demuestra su carácter optimista desde el primer momento que le diagnosticaron su insuficiencia renal crónica cuando apenas alcanzaba los 12 o 13 años, duda. “Estaba en un colegio en Valladolid y empecé a orinar sangre. Esas Navidades se lo conté a mi madre”, recuerda. A partir de ese momento y en plena adolescencia, empezaron sus estancias en el Hospital o en cama durante tres meses.

Antes de empezar con la hemodiálisis que sigue recibiendo en la actualidad, tres días a la semana -lunes, miércoles y viernes- durante cuatro horas en cada sesión, ‘Fila’ fue sometido a diálisis peritoneal que se dilataba durante 36 horas seguidas y para la que era necesario introducir un catéter por el abdomen. “Tenía que estar en la cama sin moverme”, revela.

En 1978, y como una forma de escapar de salir de una vez del Hospital -estuvo ingresado desde Navidades hasta junio-, Fila arrancó la hemodiálisis. Tres años más tarde, se sometió al primer trasplante de riñón: “Me llamaron para trasplantarme en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, pero después de año y medio el riñón trasplantado dio problemas”. Seis años después de ese primer trasplante, y tras haber abandonado su localidad natal para venirse a Salamanca para formarse como delineante en la Esucela de Maestría en La Alamedilla, fue sometido a un segundo trasplante. Pero tampoco funcionó y al medio año hubo que quitarlo y volver a empezar de nuevo en hemodiálisis.

Sobre cómo compaginaba sus estudios con este intensivo tratamiento, ‘Fila’ recuerda que: “Cuando estudiaba había un turno que era por la noche para no perder clases, de 10 a 2 de la madrugada”. “Siempre me he tomado la diálisis como un segundo trabajo. Te lo tienes que tomar así”, confiesa con una vitalidad envidiable y contagiosa al mismo tiempo.

A pesar de tratarse de un tratamiento duro, que es para toda la vida, salvo que llegue un trasplante, reconoce que: “Me ha aportado cosas buenas”. La lista es larga: le dio el empujón que necesitaba para salir del pueblo cuando terminaba 8º de EGB; allí conoció a los que años después serían sus compañeros de trabajo durante más de tres décadas -ellos también acudían a diálisis- y a la que fue su mujer durante nueve años, Paquita, hasta su muerte el mismo día del atentado a las Torres Gemelas (11-S).

Reconoce que las sesiones de ahora son muy diferentes a esas primeras que recibía en sus años de adolescencia. Y de aquellas recuerda que las pasaba leyendo, o bien alquilaban algunas películas entre varios compañeros.

A sus 57 años, ‘Fila’ ya está preparado para batir su próximo récord: “El reto que tengo es llegar a los 60 años de edad”. Y no hay duda de que lo conseguirá, porque su lista interminable de pasiones ayudan a ello: leer, escribir, pasear y viajar. Esta última es una de sus preferidas: “El último viaje que hice fue a Venecia en noviembre de 2019”. Para ello, agradece la ayuda de Alcer Salamanca. Esencial a la hora de organizar las sesiones de diálisis de cara a los viajes, así como todo el apoyo tanto de gestión como psicológico.