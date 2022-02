Un carnaval tomado por los ladrones y los superhéroes

Los contagios de la sexta ola decaen mientras en la misma medida suben las ganas de disfrutar del carnaval. Diana, dependienta de un establecimiento de referencia en la venta de disfraces en Salamanca, asegura que la actividad se ha recuperado, aunque no al 100%. “No cabe duda de que no tiene nada que ver con el año pasado ni por supuesto con el anterior, que no había nada, pero hasta ahora no se ha visto el movimiento previo a la covid”, detalla la profesional. Mientras habla llegan clientes en oleadas a la tienda, entre ellos padres y encargados de comprar los trajes para los grupos.

El mono y la careta de los ladrones de “La Casa de Papel” vuelven a la palestra después de que la serie recuperara brío tras la difusión de la quinta temporada, más incluso que las caracterizaciones de “El Juego del Calamar”. Después de su triunfo inicial, al final acabó estigmatizadas. “Para los adultos siguen teniendo mucho éxito los disfraces de superman, de spiderman, hulk y otros superhéroes”, relata Diana.

Trajes en las antípodas de la temática de preso típico norteamericano con mono naranja, pero también de todos los vinculados con el clero, como el de monja y cura, que nunca faltan en una fiesta de estas características. Personajes de los Picapiedra y de Star Wars son los que más se van a ver estos días de temática cinéfila, mientras que para mujer se demandan mucho las versiones sexys de pirata y vaquera. “Luego están todos los disfraces de personajes de cuento, en concreto de princesas como Blancanieves”, matiza Diana.

Durante toda esta semana pasada se han visto a niños por la calle “medio” disfrazados. Ha sido por culpa de la “patarrona”, una reina de Carnaval con cinco piernas. Cada una de ellas contiene reglas que los niños tienen que cumplir esta semana: ir de verde un día, cambiar de peinado otro... Así las tiendas de disfraces han vendido complementos para los colegios en función de lo que pidiera la “patarrona” para rematar el último día con un disfraz completo de ninja, de pikachu y de superhéroes.

En cuanto al gasto, salir de la pandemia no ha implicado tirar la casa por la ventana. Los salmantinos se gastan entre 15 y 20 euros en las caracterizaciones. “Para hombre tenemos disfraces desde 5 euros y para los niños desde 3,5 euros, a estos precios no merece la pena ni hacerlos tú en casa”, defiende Diana.