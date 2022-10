Un bucle sin solución: pedir cita para aprender a reservar una cita en las administraciones

Pedir una simple información en la administración pública puede convertirse en una quimera. Es el paso previo a realizar cualquier tipo de trámite o petición de un documento. Si se desea conocer cuáles son los pasos necesarios para realizar el Ingreso Mínimo Vital y no se tiene un ordenador u internet para acceder a ello es necesario pedir cita previa, tal y como ha podido comprobar este periódico. Los funcionarios ni siquiera realizan un asesoramiento básico a las personas que acuden sin haberlo solicitado previamente actuando como un filtro.

En la sede de la Seguridad Social salmantina un vigilante advierte antes de pasar por el detector de metales advierte de que no se da ninguna información sin cita previa pero permite pasar al interior para confirmar esa aseveración. Dentro, en una sala de espera completamente vacía los funcionarios también señalan que no dan ninguna información si antes no se ha reservado un hueco, imposible antes de un mes. ¿”Y si no tengo ordenador e internet? Vas a la biblioteca o lo haces a través del móvil para pedir cita”. Lo que en la práctica es pedir una cita, para aprender a hacer una reserva. Un bucle.

Esta situación se repite también en los locales del Ayuntamiento ubicados en la calle Íscar Peyra. El ciudadano nada más acercarse a la puerta recibe la visita de un funcionario con una carpeta con la lista de personas que tienen una cita previa asignada. En caso de no estar en ella, remite a un número de teléfono para obtenerla. Al igual que en el resto de administraciones, el asesoramiento ‘en carne y hueso’ para resolver las dudas, que podrían desvanecerse en un minuto, desaparece.