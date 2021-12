“Un 75% de los trastornos mentales se diagnostican antes de los 18 años”

El fallecimiento de la actriz Verónica Forqué a los 66 años en su domicilio de Madrid no solo ha sacudido al mundo cultural sino que ha vuelto a poner encima de la mesa el gran tabú de la salud mental. La sociedad cada vez se muestra más preocupada y exige una mayor visilibilidad de estos transtornos invisibles para la vista, además de que estos tengan la misma importancia que las lesiones físicas. Javier López, psicólogo responsable Infanto Juvenil en Salud Mental Salamanca-AFEMC, habla de ello.

–¿Qué señales indican que una persona tiene un problema de salud mental?

–Eso es algo muy importante porque tenemos que tener en cuenta que entre el 35 y el 50% de las personas que tienen un problema de salud mental no reciben o no tienen un tratamiento adecuado. Las primeras señales suelen ser identificadas además por el círculo más cercano y se manifiesta de diversas formas: aislamiento social, apatía, desgana, emociones intensas que no podemos controlar ni sabemos responder a ellas, comportamientos explosivos, de riesgo, busca de sensaciones, adicciones... Es decir, pueden ser conductas tanto que se acerquen más al plano del bajo ánimo como a la búsqueda de sensaciones más explosivas. Quizá es como una forma de buscar la catarsis, la emoción, el dar rienda suelta a todo lo que estamos sintiendo. En general es cualquier conducta que altere el funcionamiento normal de una persona.

–Se ha comentado mucho en el caso de Forqué las palabras “no puedo más” que pronunció recientemente en un programa de televisión por el hecho de que quizá era un llamamiento de ayuda y nadie lo supo ver...

–Precisamente es lo que te comentaba, que un alto porcentaje de personas no reciben tratamiento o esa ayuda. También hay mucha dificultad a la hora de que la misma persona lo identifique. Es complicado el paso de decir ‘Tengo que pedir ayuda’. Existe una tendencia social que nos empuja a ser funcionales, a aguantar, a seguir tirando... Somos educados bajo la creencia de que las personas aguantan y son fuertes y eso a veces impide que nosotros mismos nos demos cuenta de cuándo tenemos que parar y decir ‘Hasta aquí, yo solo no puedo y tengo que pedir ayuda’. Quizá en el caso de Verónica Forqué ese “no puedo más” fue una petición de ayuda pero lo mismo ella también tenía dificultad para ver la necesidad de ponerse en manos de un profesional.

–Por lo tanto, ¿cuándo debemos acudir a un experto?

–Ante cualquier circunstancia que se escape de nuestro control. Ejemplo de ello son las adicciones. No las podemos controlar y esa es una de las señales de alarma. También es una señal cuando una persona tiene que dejar de hacer algo en su día a día que antes no le suponía ningún problema pero que ahora le cuesta mucho, como una reunión de trabajo. Hay veces que la ansiedad nos puede y aguantamos, seguimos tirando, pero un día nuestro cuerpo nos dice hasta aquí. Esas situaciones que no podemos controlar lo que nos está ocurriendo es un buen momento para pedir ayuda.