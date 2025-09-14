Últimos días para inscribirse en el Tormes Open 2025

El Centro Comercial El Tormes acogerá de nuevo esta competición los días 20 y 21 de septiembre.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

El Centro Comercial El Tormes se prepara para acoger una nueva edición del Tormes Open 2025, un torneo oficial de speedcubing avalado por la World Cube Association que tendrá lugar el sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Con la cuenta atrás en marcha, el plazo de inscripción para participar en esta competición única finaliza mañana, lunes 15 de septiembre a las 23:59 horas. Hasta entonces, los aficionados al cubo de Rubik todavía pueden formalizar su registro a través de la página oficial del evento, con una cuota de 16 euros. El encuentro reunirá a 80 competidores de toda España.

El Tormes Open 2025 contará con 10 categorías oficiales, entre ellas los clásicos 2x2x2, 3x3x3 y 4x4x4, además de modalidades que pondrán a prueba la habilidad y concentración de los participantes, como Megaminx, Pyraminx, Skewb, Square-1, Clock, 3x3x3 a ciegas y 3x3x3 a una mano. Una programación que asegura emoción, destreza y récords de velocidad en cada giro.

El evento será también una oportunidad para el público general, que podrá acudir de manera gratuita al Centro Comercial El Tormes para disfrutar en directo de la emoción del speedcubing, animar a los participantes y descubrir de primera mano un mundo donde cada segundo cuenta.

Ampliar

Gran éxito de participación en la segunda edición del evento

El Centro Comercial El Tormes volvió a convertirse en el epicentro del speedcubing con la celebración, el año pasado, de la segunda edición de su campeonato internacional. El evento reunió a 80 participantes, el máximo permitido por la organización, llegados de múltiples provincias españolas como Salamanca, León, San Sebastián, La Coruña, Lugo, Madrid, Valladolid o Valencia, además de competidores procedentes de China, Portugal, Estados Unidos, Marruecos, Perú, Eslovenia o Brasil.

Destacó además el amplio rango de edad, con inscritos que iban desde los 8 hasta los 63 años, demostrando que el speedcubing no entiende de edades ni de generaciones. En esta ocasión, se introdujeron nuevas categorías, lo que incrementó el nivel de exigencia y competitividad, durante las dos intensas jornadas que duró la cita.

Entre los ganadores más destacados se situaron Pedro Sanz Rodríguez, vencedor en varias pruebas (2x2x2, 4x4x4 y 5x5x5); Héctor Haro Guerrero, campeón en Skewb y Pyraminx; y Zhedong Wang, que alcanzó el podio en distintas categorías. Su talento y rapidez confirmaron el alto nivel de los competidores que acudieron a Salamanca.

La segunda edición reforzó así el papel de El Tormes como referente nacional e internacional en este deporte mental, y se consolidó una apuesta iniciada en 2023 con el NxN El Tormes Open, que supuso el estreno del speedcubing en el centro comercial. Aquella primera edición, organizada junto a la Asociación Española de Speedcubing (AES) y la World Cube Association (WCA), atrajo a jugadores de toda España y de países como Francia, Portugal o China.

La implicación del público fue entonces masivo, con reparto de cubos de Rubik a los asistentes. Desde ese debut, El Tormes ha logrado consolidar un evento que cada año atrae a más aficionados y que sitúa a Salamanca en el mapa internacional del speedcubing.