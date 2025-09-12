Últimos días para inscribirse en el Tormes Open 2025 Los mejores speedcubers del país se citan en Salamanca en un espectáculo donde cada segundo puede hacer historia

La Gaceta Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:44

El Centro Comercial El Tormes ultima los preparativos para acoger una nueva edición del Tormes Open 2025, la cita oficial de speedcubing avalada por la World Cube Association, que tendrá lugar el sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Con solo unos días por delante para cerrar el registro —el plazo finaliza el lunes 15 de septiembre a las 23:59 h—, los amantes del cubo de Rubik todavía tienen la oportunidad de formar parte de este campeonato único, que reunirá a 80 competidores de toda España. La cuota de inscripción es de 16 € y el proceso se realiza exclusivamente online, a través de la web oficial del evento.

Este año, el torneo contará con 10 categorías oficiales, entre ellas 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, Megaminx, Pyraminx, Skewb, Square-1, Clock, 3x3x3 a ciegas y 3x3x3 a una mano. Una programación que asegura emoción, destreza y récords de velocidad en cada giro.

Además, la entrada será gratuita para el público general, que podrá acercarse al Centro Comercial El Tormes para vivir en directo la emoción del speedcubing, animar a los participantes y descubrir de primera mano un mundo donde cada segundo cuenta.