Última jornada del II Congreso Gastronómico de LA GACETA: «El vino no solo se bebe: se vive, se respira y se siente» Especialistas del enoturismo insisten en la importancia de defender los proyectos de los pequeños empresarios en el mundo rural

María Andrea Sandia Salamanca Martes, 21 de octubre 2025, 21:28 Comenta Compartir

Para gustos los colores y eso se aplica a todo, especialmente a los vinos porque toda las personas tienen un tipo de vino favorito. Y en la mesa redonda «Ruta del Vino de Rueda y Ruta del Vino de Cigales», los asistentes al II Congreso Gastronómico de LA GACETA pudieron disfrutar de una cata en la que la que los vinos blancos y rosados cobraron un gran protagonismo. La cita contó con la participaron Cristina Solís Pérez, gerente de la Ruta del Vino de Rueda, y Aitziber Bengoa Urrengoetxra, gerente de la Ruta del Vino de Cigales.

Para arrancar esta charla, Cristina Solís quiso definir a que hacía referencia el concepto 'ruta del vino'. «No se trata de un recorrido que empieza en un punto y termina en otro, sino de un destino turístico. Se trata de una identidad compartida a través del vino y en nuestro caso de la denominación de origen Rueda. Una ruta del vino es conocer un territorio a través de la historia y la cultura del vino, de la gastronomía y, sobre todo, de su gente», precisó la gerente de la Ruta del Vino de Rueda.

«En nuestra tierra el vino no solo se bebe, sino que se vive, se respira y se siente», continuó Cristina. La gerente también insistió en que estas rutas son proyectos que incentivan el turismo rural y que favorecen a los pequeños empresarios.

Una opinión en la que coincidió Aitziber Bengoa, gerente de la Ruta del Vino de Cigales. «La maravilla que tenemos en nuestras rutas es que podemos conocer de primera mano a las personas detrás de los proyectos. Con su pasión los pequeños empresarios nos recuerdan el valor de las cosas bien hechas y todo el trabajo que hay detrás. Nos enseñan que detrás de cada vino o queso hay todo un proceso. Cuando vas a uno de estos negocios normalmente te atiende el mismo dueño o su familia. Son lugares en los que se respira tradición», reivindicó Bengoa.

En el caso del enoturismo, la gerente de la Ruta del Vino de Cigales resaltó los cambios que ha vivido el sector en los últimos años. «Las visitas de hace 15 años no tienen nada que ver con las que se hacen ahora. En estos momentos la gente ya no busca solo ir a una bodega a ver las operaciones y cómo es el día a día. Al contrario, quieren un experiencia completa. Por eso hay que apostar por la promoción conjunta, por apoyarnos en todas las propuestas que tiene el territorio y que se pueden vincular entre sí y, sobre todo, por los proyectos con personalidad. Se trata de contar la historia detrás de cada negocio», concluyó.

