Uber y Cabify no triunfan en Salamanca

Salamanca tiene a disposición de los ciudadanos un total de 32 vehículos VTC, cifra que representa el 11% de Castilla y León, donde se registran 293, según el informe publicado por el Ministerio de Fomento.

Este dato se queda por debajo de las 79 licencias que tiene Valladolid, las 73 de Segovia y las 45 de León. El resto de zonas de la Comunidad se acercan más a la cifra salmantina con 35 vehículos en Burgos, 18 en Ávila, 10 en Palencia y 1 en Zamora.

Unos datos que demuestran que los castellanos y leoneses no son muy asiduos a la utilización de plataformas como Uber y Cabify, que ofrecen el servicio de alquiler de vehículos con conductor autorizado y que, sin embargo, no tienen presencia en la Comunidad, donde no operan a día de hoy. Según datos de este informe, los VTC atienden cada día en Castilla y León unas nueve peticiones.