Las truchas llevan un mensaje ecológico y artístico a Fonseca

Roberto Zamarbide SALAMANCA Martes, 9 de diciembre 2025, 14:46

La trucha protagoniza en el Espacio de Arte Experimental Fonseca el original mensaje de denuncia ecológica que lanza la estudiante de Bellas Artes Alicia Fernández Vila en su muestra «Tejiendo contracorriente». La exposición conjuga varias obras de dibujo en distintos formatos y técnicas y un tejido producido específicamente para la exposición.

«El trabajo de Alicia nos interesó porque aporta una visión muy original y expandida de la práctica dibujística -explicó Javier Panera, director del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca- «y sobre todo por su iconografía, que conjuga elementos fantásticos con una denuncia ecológica y un conflicto entre naturaleza y cultura a través del personaje protagonista de la trucha».

Una serie de seis dibujos ideados en una clase universitaria sirvió a Alicia para construir una narrativa de mundos distópicos en los que se muestran escenas infantiles y sobre todo una trucha como protagonista de esas escenas. «Me interesa la relación que existe ente la máquina, la industria, la naturaleza y el ser humano, y cómo estas escenas se relacionan y se afectan entre sí». La artista presenta al pez como símbolo de identidad e incorpora en sus dibujos otro elemento. «La red representa la identidad colectiva, todos esos hilos que se unen entre sí. Ya no es un elemento de captura sino de cuidado»

La exposición de Alicia Fernández Vila, que permanecerá hasta el 11 de enero, es el primero de los proyectos seleccionados en el programa Espacio de Arte Experimental Fonseca, iniciativa conjunta del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad y la Facultad de Bellas Artes dirigido a hacer visibles las propuestas de creación artística emergente de los estudiantes que estén cursando 3.º o 4.º de Grado de Bellas Artes, el Máster de Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas en la USAL, o Doctorado en Historia del Arte y Musicología o que hayan finalizado estos estudios en los años 2024 y 2025.