Tropiezos con indemnización de 5.000 euros

Apenas era, según la Policía Local, medio metro cuadrado de pavimento de losetas que se encontraban sueltas y se movían ligeramente al ser pisadas. Pero fue suficiente para que una salmantina cayese al suelo mientras paseaba y se golpease la cara, así lo confirman los informes de urgencias del 2 de octubre de 2020 y una testigo. “Iba detrás de ella”. “Se tropezó y se cayó” por las baldosas que “estaban un poco levantadas”. “Estaba desorientada y sangraba mucho. Le dolía la cabeza y la nariz”, aseguró unos meses después en una prueba testifical. Aunque la asesoría jurídica del Ayuntamiento alegó que “casi son seguridad dicha irregularidad no vino causada debido a una falta de mantenimiento sino a la interrupción sorpresiva de un vehículo en la acera”, el Consejo Consultivo de Castilla y León le ha reconocido a la reclamante una indemnización de 4.719 euros debido a los daños sufridos por el mal estado de la acera. Si bien la obligación de la administración local es garantizar la adecuada pavimentación y conservación de las vías públicas urbanas, señala la institución en su expediente, no se le puede exigir que corrija “cualquier deficiencia por insignificante que sea”. De hecho, los peatones, incide, “deben desplegar una diligencia razonable que alcance a sortear los leves riesgos que deriven de pequeños defectos”. Sin embargo, en el este caso sí se apreció una deficiencia de suficiente envergadura como para compensar a la viandante, no con los 8.139 euros que reclamaba, pero sí con más de la mitad de esa cuantía.

Una indemnización muy similar, de 4.733 euros, la misma que habían estimado los técnicos del Consistorio, le reconoció el Consultivo también el pasado año a otra salmantina que tropezó con un saliente de hierro que sobresalía por encima de lo normal de una arqueta en una plaza de la ciudad. Ella ha tenido que esperar más pues su accidente se produjo el 2 de febrero de 2018. La caída le produjo una fractura en la cabeza del húmero, tal y como recoge la documentación médica que aportó. El saliente no eran otra cosa, según la compañía eléctrica, que los orificios que permiten levantar la arqueta de un centro de transformación subterráneo.