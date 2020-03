Fila de a uno y triaje a la entrada. Esta es la situación en los centros de salud salmantinos en el primer día laborable tras la aprobación del estado de alarma. El protocolo indica que los pacientes esperen a la puerta para que, uno a uno, vayan entrando al interior del centro. Una vez allí, un equipo médico equipado con el material de seguridad pertinente pregunta a cada persona cual es el motivo de su consulta y le deriva hasta el servicio pertinente.

El objetivo es que no haya aglomeraciones en las salas de espera y en todo momento se respete la distancia mínima de seguridad. Algo que no ha ocurrido en el exterior del Centro de Salud de La Alamedilla, donde se ha producido una aglomeración de pacientes a las puertas que no han respetado esa distancia mínima. En el resto de centros médicos de la capital la actividad se está desarrollando sin ningún tipo de incidentes ni aglomeraciones.