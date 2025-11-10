Tres trayectorias, tres profesiones y una misma bandera: «Lo que se recibe prestando servicio a España te hace crecer como persona»

Celia Luis Salamanca Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Algunos ya pasaron por las Fuerzas Armadas en su día; otros lo habían soñado siempre, pero las circunstancias de la vida lo impidieron; o simplemente han sentido ahora interés por conocer la vida militar... Sea cual sea la razón, todos ellos tienen un denominador común: su atracción por la vida castrense y su vocación de servir a España desde la vida civil. Por eso, llegar a ser reservista voluntario ha colmado esta aspiración, ha convertido su sueño en realidad. Los reservistas voluntarios son hombres y mujeres que, sin abandonar su profesión ni su familia, visten el uniforme militar con orgullo y compromiso, aportando sus conocimientos al servicio de las Fuerzas Armadas. Tres de ellos —Simón-Pedro de Lucas Ramos, María del Carmen Pérez Martín y Noemí López Martín— comparten una historia común: la de quienes sienten que la defensa de su país es una misión que no entiende de edades ni de distancias.

El reservista Simón-Pedro de Lucas. ALMEIDA

Simón-Pedro, funcionario de la administración local, forma parte de la reserva voluntaria desde 2023, en el área de Educación Física, especialidad en Defensa Personal. Habla con emoción contenida y convicción firme. «Servir a mis compatriotas desde la Defensa era un sueño que había dejado aparcado hace décadas», recuerda. Hoy su experiencia civil se traduce en servicio, disciplina y entrega: «Lo que un ciudadano aporta al Ejército es su preparación y su compromiso. La vocación, el deseo de servir y la disponibilidad para ponerse a disposición del país son la esencia del reservista».

Su relato dibuja la serenidad de quien ha asumido que servir es una forma de vida. En sus ojos aflora el recuerdo de la Jura de Bandera en Camposoto, en mayo de 2024: «Fue un momento inolvidable. Juré ante mi familia y mis compañeros, consciente de que formaba parte de algo más grande que uno mismo». Ha estado activado en misiones en Cádiz, Madrid y Salamanca, donde ha participado en la Feria del Libro y durante un mes en el cuartel General Arroquia. Lo cuenta con humildad y orgullo: «Lo que se recibe prestando servicio a España es grandioso, te hace crecer como persona y como servidor público».

La reservista voluntaria María del Carmen Pérez. ALMEIDA

María del Carmen Pérez, alférez de fragata de la Armada, vive su compromiso desde un equilibrio delicado entre su labor civil y militar. Desde el Cuartel General de la Armada en Madrid apoya tareas de comunicación institucional, compaginándolas con su trabajo en el departamento de Asesoría Jurídica de la Universidad Pontificia de Salamanca, aunque es capaz de servir en sus vacaciones. «Ser reservista me permite unir mis dos vocaciones: mi labor profesional y mi amor por las Fuerzas Armadas», dice con una sonrisa.

Su vínculo con la Armada proviene del hogar. Su marido sirvió más de dos décadas en ella. «Siempre admiré su vocación, su disciplina... Descubrir que podía servir también desde mi experiencia civil fue revelador». Tras tres convocatorias, obtuvo su plaza en 2024: «A la tercera va la vencida». Habla con respeto profundo de la institución a la que pertenece: «Las Fuerzas Armadas son una gran familia. La disciplina no se impone, se vive. El compañerismo es real: nadie queda atrás». Destaca con emoción su Jura de Bandera en la Escuela Naval Militar y el Día de la Subdelegación de Defensa cuando portó e izó la bandera en Salamanca. Este orgullo se vio intensificado cuando coincidió en sus activaciones con la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien la saludó con cercanía y cordialidad.

Las reservistas María del Carmen Pérez y Noemí López. ALMEIDA

Distinta pero igual de intensa es la vocación de Noemí López, enfermera de emergencias y reservista desde hace una década. Con voz firme, habla desde la experiencia de quien ha visto la guerra y la vida de cerca. «Fui soldado antes que reservista. Estuve en Afganistán en 2003. Aquello me enseñó a valorar la vida y el país en el que vivimos». En su memoria permanece el relevo a los compañeros del Yak-42, el contingente de 62 militares que nunca llegó a casa tras el fatídico accidente en Turquía y cuya pérdida marcó a toda una generación de militares españoles. «Nos tocó dar el relevo a quienes después perdieron la vida en ese vuelo. Fue duro porque los conocías, habías convivido con ellos. Lo pasamos mal en esos momentos, pero el buen ambiente y el compañerismo nos ayudaron a seguir adelante», recuerda. Las imágenes de Kabul, los niños que pedían agua, el miedo durante los ataques y la dureza de la misión se mezclan con los recuerdos de humanidad y solidaridad. «Repetiría. Lo malo se olvida, lo bueno te marca para siempre».

Hoy, desde el Mando de Ingenieros, su papel como sanitaria es esencial. «He vivido activaciones donde he tenido que asistir a compañeros en pleno ejercicio físico o en maniobras. En una de ellas, un infarto detectado a tiempo me recordó que cada minuto cuenta». Habla sin dramatismo, pero con la convicción de quien sabe que su trabajo salva vidas. «El Ejército y la vida civil se complementan. Lo que aprendes en uno se devuelve en la otra».

Tres trayectorias, tres edades, tres profesiones distintas y una misma bandera. Les une la vocación de servicio, un compromiso voluntario que no busca distinciones, sino aportar desde lo civil a la defensa común. «Ser reservista es servir desde el corazón», resume María del Carmen. En Salamanca, 30 hombres y mujeres comparten esta vocación discreta pero poderosa. En cada uno de ellos late una idea sencilla y enorme: España también se defiende desde la vida civil, con compromiso, lealtad y corazón.

El Ejército convoca 400 plazas para reservistas voluntarios

El Ministerio de Defensa ha ofertado 400 plazas de reservistas voluntarios de las Fuerzas Armadas en las categorías de oficial, suboficial y de tropa y marinería. Del total de las plazas ofertas, 189 son para el Ejército de Tierra, 60 para la Armada, 72 para el Ejército del Aire y 79 para Cuerpos Comunes. Durante estos periodos, los reservistas se encuadrarán en una Unidad de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo cometidos propios de su especialidad, relacionados directamente con su titulación y profesión civil. Algunos de los requisitos de acceso son tener 18 años y no alcanzar en el año de la firma del compromiso una edad máxima de 58 y carecer de antecedentes penales, entre ellos. La presentación de solicitudes de cita previa se realizará a través de la página web del Ministerio de Defensa hasta el próximo 11 de noviembre, según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado. Para adquirir la condición se deben superar unas pruebas selectivas que consisten en un concurso de méritos, un reconocimiento de aptitud psicofísica y una entrevista personal.