Uno de cada tres nuevos alumnos de Medicina ya procede de Salamanca Se mantiene la tendencia alcista entre los estudiantes salmantinos con las mejores notas: el 29 % del total procede de la provincia

Ángel Benito Salamanca Martes, 28 de octubre 2025, 18:53

Uno de cada tres estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad de Medicina ya proceden de Salamanca, según la estadística de nuevos alumnos. Esta cifra supone un aumento de cuatro puntos respecto al año pasado —del 25 al 29 %— y es aún mayor si se observa con perspectiva: en 2018 tan solo representaban el 5 % del alumnado.

Este avance consolida una tendencia al alza en el interés de los jóvenes con notas altas de Salamanca por cursar Medicina en su propia universidad, tras años en los que la mayoría optaba por desplazarse a otras comunidades. La cifra confirma, además, el atractivo de un centro que continúa siendo uno de los más demandados del país, con una de las notas de acceso más altas. En este año se fijó un 13,050 y se recibieron 6.714 peticiones, con diferencia uno de los grados más solicitados de todo el país y en el que encontrar un hueco resulta cada vez más difícil.

En conjunto, Castilla y León aporta 85 estudiantes, lo que convierte a la comunidad en el principal origen del alumnado de nuevo ingreso en Medicina de la Universidad de Salamanca. La provincia con mayor representación es Salamanca (60), seguida de Valladolid (13), León (8) y Burgos (4). Estas dos provincias serán las siguientes en iniciar próximamente un nuevo grado de Medicina. Fuera de la comunidad, las regiones con mayor peso son Andalucía (57) y Extremadura (35), que tradicionalmente han constituido dos de los principales focos emisores de estudiantes hacia Salamanca. Les siguen Canarias (8), Castilla-La Mancha (4) y Galicia (4), mientras que otras autonomías como Asturias, Murcia o País Vasco apenas suman unos pocos alumnos cada una.

El crecimiento de los estudiantes salmantinos contrasta con la estabilidad e incluso descenso del resto de comunidades, lo que evidencia una recuperación del interés local por cursar Medicina en la Universidad de Salamanca. Con una de las notas de corte más elevadas del país, la Facultad de Medicina continúa siendo un referente nacional, capaz no solo de atraer a estudiantes de diferentes regiones, sino también de retener el talento local que durante años no logró u n hueco.