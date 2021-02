Beatriz Cabeza y Arturo Martín planean casarse en 2022. Es su tercera fecha. La pandemia por coronavirus les obligó a cancelar el enlace en 2020. Retrasaron el compromiso a septiembre de 2021, pero como tampoco creen que este año se pueda festejar el acontecimiento sin restricciones, ya tienen fecha para verano del próximo año.

“La primera vez”, recuerda la pareja, “tomamos rápido la decisión de cancelarla. Según iban pasando los días de la pandemia, teníamos claro que no se iban a poder celebrar ese tipo de eventos. Nosotros habíamos organizado una boda con más de 200 personas e iba a existir riesgo de contagio. Era inviable”. “La segunda fecha era para este verano, pero también la hemos retrasado. No creemos que se vayan a acabar las restricciones. Y nos pesa la inseguridad económica que existe; nuestra familia también tiene negocios que se están viendo afectados”. “Nosotros queremos disfrutar de ese día y también queremos que nuestras familias disfruten al cien por cien. Solo te casas una vez en la vida y no queremos celebrar un sucedáneo de boda”, explica Arturo Martín”, que cuenta con un centro de entrenamiento. Beatriz Cabeza es empleada de banca. Ambos, de 30 años, forman una pareja estable desde hace diez años y prefieren rodearse el día de su boda de todos aquellos amigos y familiares que quieran compartir una jornada tan especial con ellos. Que acudan todos los que quieran estar.

“El año pasado la responsabilidad ante la COVID nos quitó las ganas de celebrar la boda y este año la pandemia nos ha quitado la ilusión. Pero insistimos, a ver si a la tercera es la vencida”, añade la pareja. En la cancelación de este año también ha pesado que parte de la familia de Arturo tiene negocios relacionados con la hostelería y el sector del juego. Además, el deportista reconoce que con 12 meses de restricciones para los centros de entrenamiento, idénticas a las de los gimnasios, con las clases online y los entrenamientos al aire libre tan solo ha “salvado el año”.

En 2020 como la celebración del enlace iba a ser en una finca particular propiedad de la familia de la pareja, los novios festejaron una “no boda” informal con amigos el 27 de junio pasado y con la familia al día siguiente. Mereció la pena, a juzgar por algunas simpáticas fotos que conservan de aquellas dos jornadas, aunque los invitados, e incluso los niños, llevaban mascarilla. “La gente quiere volver a celebrar otra vez la “no boda”, pero no creo que lo hagamos”.

La pareja mantiene su misma idea de boda para 2022: “Ya tenemos fecha en la Catedral, que ha sido más sencilla de encontrar en esta ocasión. Para 2020 nos costó y para 2021 nos adaptamos a lo que quedaba. En 2020 íbamos a celebrar un evento reducido con familiares y amigos un día, para el siguiente realizar la ceremonia con más invitados en la Catedral con un catering, a continuación”.

“Habíamos adelantado dinero para el viaje de bodas a Japón y Maldivas; comprado regalos para los invitados y teníamos contratos con bastantes proveedores. No hemos cancelado nada y hemos mantenido el dinero que habíamos entregado. Aunque el 100% de estos profesionales nos devolvía las fianzas, nosotros que tenemos negocios queremos empatizar con esa gente. ¿Qué me supone a mí que me devuelva una entrada que a ellos les puede venir bien para tener liquidez? Y, además, en nuestra cabeza tenemos la idea de contar con la misma gente”. “Solo hemos perdido dinero”, explican Beatriz Cabeza y Arturo Martín, “con el viaje de novios porque había trayectos, como Catar-Maldivas donde sí estaba permitido volar. Ahí nos hemos quedado sin 1.000 euros, pero para el resto del viaje tenemos unos cheques”.

Arturo tiene su traje de novio en un taller de costura, el del padrino está en el armario y el de Beatriz en la tienda de novias. Cuando aplazaron la boda de 2020 estaban a dos meses vista del enlace. Acababan de recibir las invitaciones impresas y no descartan emplearlas para 2022 con gracia. “Cuando lo podamos celebrar recordaremos las anécdotas y la “no boda” no la olvidaremos nunca. Después de diez años de relación, la fecha no va a ser un problema. Lo importante será que vengan todas las personas con las que queremos estar”, concluye la pareja, que el domingo celebró San Valentín sin viajar como en otras ocasiones, en casa y tras recoger la comida en el restaurante.