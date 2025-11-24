El tren Salamanca–Barcelona vuelve a fallar: seis meses seguidos de averías y demoras

Ángel Benito Salamanca Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

El Alvia procedente de Barcelona llegó el sábado a la estación de trenes salmantina a las 20:45 horas, con más de dos horas y media de retraso respecto a la previsión de las 18:05 horas que fija Renfe para el tren diario, clave no solo para los salmantinos que llegan desde la Ciudad Condal, sino también para puntos importantes de la geografía española como Zaragoza, Vitoria, Miranda de Ebro o Valladolid. De hecho, los salmantinos que trabajan en la ciudad pucelana tienen que recurrir en muchas ocasiones a esta frecuencia, dada la mala distribución de horarios que existe en esta conexión. «El Gobierno se preocupa de conectar a 350 kilómetros por hora Madrid y Barcelona y el sábado se han tardado más de 11 horas en hacer el trayecto entre Salamanca y Barcelona», se quejan viajeros habituales afectados por esta situación.

El Alvia a Barcelona encadena seis meses de despropósitos en los que ha llegado a sufrir demoras de hasta cuatro horas que han convertido este viaje en una auténtica tortura. A las averías habituales se suma el cambio que se realizó en verano, denunciado por los sindicatos. La mayoría de los retrasos se producen por problemas en el material, como ocurrió en la tarde del sábado; por demoras en la salida de la Ciudad Condal; y por los problemas que se dan en un tren de doble composición en el momento de enganchar y desenganchar los trenes: hasta llegar a Barcelona tiene que parar en trece estaciones intermedias.

La peor dinámica de este servicio se vivió en verano, cuando se llegaron a producir algunos días demoras de hasta cuatro horas para llegar a Salamanca. Estos retrasos e incidencias también se han producido en sentido contrario: los viajeros tuvieron que desplazarse desde Salamanca a Burgos debido a un incidente en una vía que estaba bloqueada por un tren de mercancías averiado. La Asociación Tren Salamanca, que preside Alejandro Rosende, ya ha denunciado en múltiples ocasiones la situación de retrasos en este tren, lo que, a su juicio, confirma el abandono del Ministerio de Transportes de las infraestructuras.