El miedo a los contagios que tienen las familias ha provocado que en el actual curso la cifra de usuarios de comedores escolares sea uno de los más bajos que se recuerda. Basta con comparar con los datos del curso anterior, en los que había 1.300 niños más que ahora comiendo en los colegios. Un efecto más de la pandemia en un servicio educativo que también ha tenido que adaptarse a la nueva realidad, con más turnos de comida para garantizar la distancia de los escolares y la contratación de más monitores.

El número total de niños que están inscritos como usuarios de comedor escolar ha descendido este curso a los 3.806. Una cifra muy baja en comparación con los 5.180 que llegó a haber hace un año. El miedo de los padres a que los niños se junten con los de otros cursos en el comedor y a las dificultades para controlarlos ha llevado a muchas familias habituales de este servicio a renunciar. La caída no solo se registra entre los que tienen que pagar por el menú. Igual de importante es el descenso entre los alumnos becados. Estos últimos han pasado de los 3.284 a 2.705. En el caso de los comensales sin beca, la caída ha sido superior, de los 1.896 a 1.101.

La Consejería de Educación reconoce que se ha registrado un importante descenso de los usuarios, aunque confía en que según transcurra el curso se vayan apuntando más niños, al perder el miedo las familias. Ese temor es el principal responsable de la caída, aunque también hay otros. Uno de ellos es el propio mercado laboral, que ha sufrido en los últimos meses un importante desplome. Hay familias en las que ya no trabajan los dos padres, bien por desempleo o por estar incluidos en un ERTE. En este tipo de situaciones, acudir al comedor ya no resulta indispensable para conciliar la vida laboral y familiar, más sobre todo si no tienen derecho a beca por superar el nivel de renta.

Consciente de la nueva situación, la Junta ha establecido este curso un protocolo para garantizar la seguridad de los comedores escolares. Una de las medidas más importante es la reducción de la ratio de alumnos que están a cargo de los monitores del comedor. Si hasta el curso pasado había un cuidador por cada 15 niños de Infantil y 25 en el caso de Primaria, en ambas etapas ha establecido que sean 15. Además, se fijan dos turnos por comedor y puede haber un tercero con los de Infantil y con los de 1º de Primaria, desdoble que se ha tenido que realizar en los centros con más niños. También se han contratado más monitores para hacerse cargo de los alumnos que estén esperando para comer o que hayan terminado, una de las cuestiones que más preocupa a los padres, ya que en ese momento los escolares pueden juntarse con otros de diferentes cursos. Algunos centros, para evitar este problema, han decidido que cada grupo espere en una zona distinta.