Trece salmantinos, ‘tirados’ en Benidorm e Israel por una agencia de viajes

Una pareja salmantina que gestionó sus vacaciones a Benidorm con la agencia Viajes Álamo de Salamanca y un grupo de 11 personas que contrataron su viaje a Israel y Jordania denuncian que la empresa les dejó tirados en el destino al no pagar en el primer caso el hotel y en el segundo parte de la estancia y las excursiones. Obligó a que los afectados tuvieran que volver a pagar todo el viaje o parte para continuar en el destino.

Isabel Guerra explica que sus padres salieron el pasado día 21 hacia Benidorm después de pagar más de 1.600 euros por una estancia de 15 días. “Cuando llegaron al hotel les dijeron que no había ninguna reserva a su nombre. Era sábado y desde la agencia solo les dijeron que hasta el lunes no podrían resolver el asunto”, relata. Pero llegó el lunes y la agencia se desentendió con la única explicación de que estaba en “preconcurso de acreedores”.

“Son personas mayores que no están acostumbradas a viajar ni a usar internet, tuvimos que volver a pagar las vacaciones desde aquí para que no se quedaran tirados”. Ya habían trabajado con Viajes Álamo y nunca habían tenido problemas hasta ahora, igual que el grupo de Ana Carabias, que contrató y pagó un viaje del 13 al 23 de septiembre a Israel y Jordania. “El día 19 por la tarde nos dice la agencia de Israel que el segundo pago no está abonado. Viajes Álamo nos aseguró que el problema era de Israel, pero tras varias conversaciones vi que no era cierto”, relata.

Era un jueves por la tarde y no podían gestionar nada hasta el domingo. “Nos dejaron allí con mentiras. No habían pagado ni pensaban pagar y nos quedamos en un país sin conocer el idioma, con los hoteles llenos y sin opciones”, añade. Después de pagar cada uno 3.000 euros por el viaje tuvieron que abonar 15.000 dólares más para continuar con las vacaciones. Todos estudian denunciar.