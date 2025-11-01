Trato humano y tecnología al servicio de las familias en La Dolorosa

Sábado, 1 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

El equipo de profesionales de La Dolorosa se pone a disposición de las familias y les ofrece su ayuda para hacer frente a las necesidades que puedan surgir ante la desgracia de decir adiós a un ser querido y los trámites burocráticos, las gestiones y el papeleo que hay que afrontar. Son momentos de duelo en los que es fundamental que todo sea lo más sencillo posible y rápido. Que los contratiempos que puedan surgir y los procedimientos que haya que solventar queden en manos de profesionales de confianza que puedan resolverlos con celeridad.

La cercanía y empatía necesarias en un trance tan duro se consiguen, en primer lugar, con la experiencia adquirida durante décadas en los servicios funerarios. «Es fundamental anticiparse a las necesidades y demandas de las familias», explican desde La Dolorosa. También son fundamentales las instalaciones y los recursos materiales que se ponen a disposición. La Dolorosa cuenta con una amplia y moderna flota de vehículos, solo ofrece los féretros de mayor calidad, y las salas de sus velatorios proporcionan la comodidad tan necesaria en una situación de este tipo.

El grupo humano de La Dolorosa conoce las necesidades, costumbres y la normativa legal y posee la formación específica necesaria para lograr empatía y humanidad en un momento tan duro. De hecho, las familias dan una valoración de 9,4 al servicio prestado. Los buenos comentarios animan a La Dolorosas a seguir esforzándose por mejorar.

Página web

Las nuevas tecnologías nos están facilitando el día a día en muchos aspectos y La Dolorosa ha querido aprovechar algunos de sus recursos para ponérselo más fácil a las familias. A través de la página web se puede publicar una esquela digital, compartir datos sobre los velatorios y horarios, contactar con los profesionales de los servicios funerarios a través de WhatsApp, solicitar información y presupuestos y enviar flores desde cualquier lugar de la provincia de Salamanca durante las 24 horas del día.

La web ofrece además todo tipo de información sobre velatorios, féretros, flores, una guía útil con los pasos a seguir en caso de fallecimiento, teléfonos de contacto de las principales compañías de seguros y preguntas frecuentes sobre aspectos legales y sobre el duelo. Asimismo, cuenta con un blog donde se publican pequeños artículos de ayuda con temas muy prácticos como qué hacer con los objetos personales del fallecido o cómo comportarse en un velatorio.

Información y contacto

Gran Vía, 67, 37001, Salamanca.

923268240.

info@funerarialadolorosa.es.

Página web.