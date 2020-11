“Tras el toque de queda las calles se vacían, pero la fiesta sigue en las casas”. El testimonio de ‘riders’ salmantinos

Calado hasta los huesos, Jonathan Moreno espera que un céntrico establecimiento acabe de preparar el pedido. Son las diez de la noche y mientras las campanadas del reloj de la Plaza anuncian el fin de la movilidad nocturna, solo los ‘riders’ tienen carta blanca hasta la una de la mañana para entregar los pedidos. “En noches como esta de lluvia (por el domingo) hay muchos más pedidos de lo normal y si le sumas las prohibiciones de los bares y que esta noche hay partido, no paramos”, resume en una pausa antes de recoger un pedido.

A diferencia de sus compañeros, se ha incorporado en las últimas semanas y debido a la elevada demanda ni siquiera porta la ropa oficial de la plataforma. “Solo tengo un justificante en Pdf que no me ahorra las discusiones con la Policía”, reconoce mientras lleva el patinete eléctrico sin activar para que la batería le dure toda la noche. También pide “comprensión” a los clientes sobre todo en días de lluvia. “Te mandan a devolver la comida y ni se les pasa por la cabeza dar propina en noches como esta”, subraya. El entorno de la calle Bermejeros y la Gran Vía ha llegado a reunir hasta a 30 repartidores esperando comidas durante el fin de semana a la hora punta de la cena.

Las restricciones han disparado los pedidos. Eduardo reconoce que durante el fin de semana se han incrementado, sobre todo entre jóvenes estudiantes. “Tras el toque de queda solo vemos las capuchas y nuestros cascos, los jóvenes desaparecen; no hay nadie, pero no se van a la cama, las fiestas siguen en las casas y la comida nos las piden a nosotros para más de seis personas en muchos casos”, explica mientras asegura que el nivel de pedidos de comida ya está a la altura de los repartos de marzo y abril.

María José supera una Gran Vía solitaria. Es una de las pocas repartidoras en el oficio. “Creo que seremos tres o cuatro chicas en la plataforma”, reconoce orgullosa. El fin de semana no ha parado. Con el dueño de un local de comida rápida de Gran Vía diseña el itinerario para realizar dos pedidos. “La mayoría de pedidos que he realizado son para estudiantes, pero también para familias. No hemos parado”. Patinetes, bicicletas eléctricas, motos en una noche fría que también registra un accidente entre dos motocicletas de reparto en las que un conductor resulta herido. Los avisos de las aplicaciones no paran de activarse. A la una de la madrugada queda un 1% de batería. Fin de la jornada.