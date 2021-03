Tranquilidad para los opositores: Junta y Estado repetirán el examen a los afectados por COVID

En los últimos días ha salido a la luz pública el enfado de miles de aspirantes a los exámenes de especialización sanitaria como el MIR, PIR o FIR, que han puesto el grito en el cielo porque la convocatoria de las pruebas no refleja la posibilidad de repetir el examen a los que estén afectados por COVID ese día. Una situación que contrasta con lo que hacen administraciones como el Estado o la Junta con las oposiciones para funcionario o personal laboral.

Ambas instituciones contemplan la posibilidad de realizar un llamamiento extraordinario con preguntas diferentes para los que el día de la prueba no puedan acudir al lugar del examen por estar contagiado o por tener que guardar aislamiento. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública confirma que las convocatorias efectuadas hasta el momento, así como en las próximas, recogerán esta posibilidad para los opositores, lo que les da cierta tranquilidad.

La Junta ha ido más allá y ha elaborado un protocolo para la celebración de los procesos selectivos que marcan los pasos a seguir por los opositores en caso de que se encuentren en una situación relacionada con el coronavirus que les impida acudir a las pruebas. Deben comunicarlo a través del correo procesosselectivos@jcyl.es, con anterioridad a la fecha de la prueba o en un plazo no superior a 48 horas tras su celebración. Como es lógico, y al igual que exige el Estado, los aspirantes han de aportar un certificado médico.

El protocolo también establece que la repetición de la prueba deberá realizarse en el plazo máximo de 15 días. No obstante, si la causa persistiera se deberá esperar a que todos los afectados pendientes de efectuar el examen superen la enfermedad o terminen el periodo de aislamiento, aunque no podrá hacerse durante más de un mes.

Otras instituciones por ahora no hacen referencia a esta posibilidad. La Universidad de Salamanca no fija la posibilidad en las escasas convocatorias que ha publicado hasta ahora, mientras que el Ayuntamiento de Salamanca no lo ha planteado todavía porque no tiene previsto a corto plazo la celebración de procesos selectivos.