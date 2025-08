Trampa turística

La Gaceta Salamanca Martes, 5 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

En plena Rúa Mayor, entre turistas despistados y palomas con doctorado en migas, una alcantarilla rota se ha convertido en la nueva atracción local. No avisa, no brilla, no saluda... Simplemente espera. Un paso en falso y... ¡zas! Dicen que, quien mete el pie ahí sin querer, sale con una anécdota y un tobillo torcido.